有片｜山東臨沂防疫人員圍毆社區居民　7名「大白」遭警行拘

內地的新冠疫情持續，多地仍實行嚴格的防控措施。山東臨沂多名防疫人員毆打一名社區居民的影片在網絡瘋傳，引發廣泛關注。周二（8日），當地警方通報指，已對包括3名防疫人員在內的7名涉案人員進行依法行政拘留。



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事發於臨沂市蘭山區蘭山街道某小區內，網傳影片顯示，多名身著防護衣的「大白」先是在花壇旁制服一名身著黑色衫的男子，又對他進行拖行、圍毆等行為；其後一名女子又被幾名「大白」重摔在地，她面部朝下倒地不起，先前被制服的男子欲起身相救，惟被一名「大白」暴力絆跌。

影片引發廣泛熱議，大部分網民發聲譴責：

「誰給你的權利？」



「拿著雞毛當令箭，惡得明目張膽！」



「防疫防的是病毒，不是社區居民。」



「這不是防疫！這就是群毆！」



「主要現在防疫兩個字是尚方寶劍。」



警方通報指，違法行為人陸某亮、趙某政、趙某洲等7人已被依法行政拘留。（蘭山公安分局）

對此，蘭山公安分局8日通報指，11月7日下午4時許，蘭山區蘭山街道社區防疫工作人員陸某亮、趙某政、趙某洲等人與社區居民發生衝突，並實施拖拽、毆打等行為。

案件發生後，公安機關立即受案調查。目前，違法行為人陸某亮、趙某政、趙某洲等7人已被依法行政拘留。

通報又稱，警方下一步將對侵害公民人身安全等合法權益的違法犯罪行為依法嚴厲打擊，全力維護社會和諧穩定。