南京大學老師致女學生懷孕流產　聊天紀錄曝：不是處女了別裝清純

江蘇南京大學傳出有女學生遭老師性侵，並懷孕流產，當事人多次向校方舉報無果。11月4日，舉報信被發送至全國所有985高校，並在網上廣為流傳。

南京大學今日（8日）通報，近期網上出現對該校政府管理學院周某相關問題的舉報。學校黨委高度重視，已第一時間成立專班調查核實，將根據調查結果依法依規處理。



網傳周恆的相片。（知乎）

內地傳媒報道，舉報者為南京大學政府管理學院女畢業生王某某，被舉報人為南京大學國際關係學院黨委副書記周恆。

王某某在舉報信中稱，2018年，她在該校讀書時被周恆性侵犯並懷孕流產，舉報信還附上兩人的微信聊天截圖。聊天記錄顯示，微信號名為「周恆老師」的人和王某某稱「房間已經定了啊，快點來！不來的後果自行承擔哈」，王某某則回應稱「老師，請您放過我吧」、「我真的來不了，你能不能放過我啊？」。

另一張聊天截圖中，微信號名為「周恆」的人稱「都不是處女了，某某早把你破了，就別裝清純了好嗎？」 。王某某表示「不太舒服，明天就不去了」，周恆立即稱「請假超過一周就需要導師簽字哦，請假超過兩周就需要副院長簽字哦，你這個學期累計請假多長時間了？超過一個月就必須休學哦，別說我沒提醒你哈」。

一張2018年12月12日醫院出具的診斷證明書顯示，王某某被診斷為早孕人流，病情描述稱患者正常妊娠10周，要求終止妊娠。

王某某在舉報信中表述，「周恆老師，您曾經如此信任我，任命我為學生幹部，並把我增選進入南京大學政管學院學生會主席團。受您的恩惠很多，也曾經幫助您幹了很多壞事。現在，經過徹底反省，我做出了舉報您的正確決定」。

舉報信資料顯示，周恆長期在南京大學工作，已婚，曾在南京大學人力資源處、培訓辦等部門工作，2017年擔任南京大學政管學院副書記，現任國際關係學院黨委副書記。