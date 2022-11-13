湖北14歲少女被迫賣淫致精神失常　5旬商人強姦罪成判囚7年

2019年，湖北咸寧一名14歲少女遭人脅迫，在當地一間酒店被55歲的商人傅秋泉強姦。

《紅星新聞》11月12日報道，近日當地法院對案件作出裁決，傅秋泉犯強姦罪成判囚7年，並與涉案另外兩人賠償受害人共32.4萬餘元（人民幣，下同）。



咸寧市咸安區人民法院在一審判決書稱，2018年生意不順的傅秋泉與咸寧經營酒吧的女子陸喻相識後，多次表示自己生意不順，願花高價找處女「買處」轉運。

隨後，陸喻與其員工陳璐透過層層關係詐騙被害人離家，限制她的人身自由，且威逼利誘其「賣淫」。案發當晚，傅秋泉在被害人抗拒的情況下強行發生性關係，其後分兩次向陳璐等人支付約8000元，被害人未得分文。

事發後，被害人逃回家中，並多次割腕自殘。家人將她帶至醫院檢查，醫生查出其曾被性侵，且患上外陰挫傷、外陰炎等婦科疾病；家屬之後向警方報案，事件才落案調查。

中間人獲罪罰款 「嫖客」強姦未成年少女判7年

案件審理期間，司法鑑定被害人患上「創傷後應激障礙」，社會功能明顯受損，評定為十級傷殘。家屬稱，被害少女患上精神病，一直要接受藥物治療，已花費兩萬餘元。

2020年8月，咸寧市咸安區人民法院對陳璐、陸喻「介紹賣淫一案」作出刑事判決，二人構成「介紹賣淫罪」，分別判處陳璐1年半、陸喻1年4個月的有期徒刑。

近期，傅秋泉強姦罪一案也有定論。傅秋泉在案件審理時辯稱，被害人是「自願」與其發生性關係，他並非強迫，不構成強姦。

但法院認為，傅秋泉在見到被害人並非自願「賣處」後，仍強行與被害人發生性關係，並在對方因疼痛哭泣抗拒的情況下繼續實施性侵行為，明顯違背被害人的意志，構成強姦罪；且造成被害人患創傷後應激障礙、十級傷殘，應當從重處罰，以強姦罪判處7年有期徒刑。

另外，被害人家屬提起附帶民事訴訟。判決書中稱，被害人為心智尚未發育成熟的未成年人，難以自我調節，且多次有消極想法需入院治療；法院認定傅秋泉等人的侵害行為，對被害人造成嚴重精神損害，判令涉案3人需賠償被害人各項經濟損失共32.4萬餘元。