「抽煙哥」再現江湖　全程煙不離口跑完42km馬拉松　成績震驚網民

大陸一名50多歲陳姓男子時常報名參加各地的馬拉松比賽，近日他邊跑邊抽煙的畫面曝光，一方面引起網友反感，一方面卻因完賽成績而讓網友震驚，「我都喘到快不行了，阿伯還抽煙」。



綜合陸媒報導，陳姓男子6日參加建德新安江馬拉松，全程維持點煙、抽煙、叼煙的動作，以平均4分56秒的配速完成42公里賽事，全組淨時成績574名。

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此外，陳男過去也因邊跑邊抽煙而爆紅，歷年成績為2018年3小時36分，2019年3小時32分，今年3小時28分，等於每年都在變快。

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網友看完紛紛留言，「這也太猛了」、「這成績嚇到我，能邊抽邊跑又不喘真的神了」、「一支萬寶路，走出萬里路」、「不想聞煙味，就得跑贏我喔」、「全馬煙鬼，還越跑越快」、「後生仔，我讓你半邊肺都贏你」、「王者的傲慢」、「原來真的煙抽了才不會喘」、「當兵時營上鑑測跑最快的也是個老煙槍，神奇」、「那些勸我戒煙的都走了」。

也有人說，「跑後面的一定在罵三字經」、「影響別人不可取」、「厲害，補給跟一般人不同」、「要立規則禁止比賽吸煙的」、「吸二手煙的比較傷」、「就找個吸煙區嘛，抽完了再跑也不遲啊」。

據了解，陳男過去參與非常多知名馬拉松賽事，包括廈門馬拉松、麗水超級馬拉松和拉薩半馬等，但最令人注目的就是他一定會邊跑邊抽煙。

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