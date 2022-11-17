甘肅男大生穿背心做核酸竟被批「毫無底線」　學院：天冷擔心著涼

在內地，做核酸檢測已成日常，可即便按時出席，還是有機會因踩中「地雷」而被批評。近日，網傳在位於蘭州的甘肅農業大學，一名男學生竟因穿背心下樓做核酸被通報批評，校方不但措辭十分嚴厲，稱該學生為博眼球毫無底線，還要求每個班開展主題班會反思並讓所有學生寫檢討，引發爭議，不少網民更以「奇葩」形容事件的荒誕。



事發於甘肅農業大學。（gaokao.cn）

據悉，該名學生來自生命科學技術學院，穿背心下樓做核酸時恰好被某王姓副院長看到，後者對此怒不可遏，在班主任工作群中狠批該學生是在博眼球，行為是對學校巨大付出的沉重打擊，是對所有人的付出和守護的漠視和極不尊重，毫無底線地在挫傷所有人的工作積極性。

他還要求各班級組織主題班會，會後要求全院學生提交書面的自我檢省和認識材料。由於涉事男學生被打上馬賽克，該領導還以「馬賽克」同學來稱呼對方。

事件引起熱議，不少網民皆認為事件是小事一椿，學生甚至並沒有犯什麼錯，但校方的反應實在過於誇張，「難不成還要穿著正裝去嗎？」不過學院有著另一番理解，周四（17日），甘肅農業大學生命科學技術學院相關工作人員就事件回應表示，學校並未對該名男生進行處分，之所以批評穿背心，是出於蘭州天氣寒冷，擔心學生做核酸時因衣著單薄而感冒，僅是提醒。

工作人員還澄清，讓所有學生寫檢討不屬實，僅安排班主任開班會強調一下紀律，但確實有些過了。

網民點睇：

年紀輕輕犯了穿背心罪

領導不好好工作，關心孩子穿什麼

穿個背心就能打擊到學校了，這學校也太弱了吧

下次我穿西裝去做可以了吧

這邊建議做核酸盛裝出席，每天都是過節

雖然讓他們穿暖和點，擔心其感冒想法不錯，但做法屬實過了點

好一個善意的提醒，都人身攻擊，侮辱人家同學了，那叫提醒？

笑死，感覺這領導就是魯迅說得那種人，一見短袖子，立刻想到白胳膊，立刻想到全裸體……

