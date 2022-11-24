以「尾貨」為名製假售假　警搗百萬粉絲網紅店拘逾30人

在網購平台上，不少服裝都會標上「剪標」、「大牌尾貨」、「尾單」等字樣，並以超低價格出售。不過，有不法商家以假亂真，警方日前就搗破一個以「尾貨」為名，實為製假售假的團夥。



涉案的店舖名為「淡紫淡青外貿品牌店」，在介紹頁面中寫有「專業、專注品質、堅持性價比」。該店出售的商品不會直接註明品牌名稱，而是用一些隱晦的代號來代替。

帶貨團隊聲稱，他們銷售的商品都是大品牌的尾貨、尾單，品質上與正品無異，但價格更低。但警方調查後，發現店內銷售的商品都是假冒商品。

經偵查，警方不僅摸清涉案團夥的基本架構，還查出其多個窩點。2021年6月，山東菏澤警方拘捕包括店舖的實際經營者田某等30多人，查獲假冒品牌服裝超過30萬件，涉及幾十種國內外知名品牌。辦案人員順線偵查，鎖定了其上游犯罪團伙。

田某交代，他平時會關注一些品牌服裝的旗艦店，每當有熱門新品發布時，就會第一時間購買。通過對正品服裝的測量和調整，田某等人在一天之內就能做出仿製品的定版。之後，他們會採購以假亂真的布料、貼標及輔料等，盡快大量生產假冒商品。

田某等人會對正品商品的材質、款式、顏色等多方面進行考量，讓冒牌貨具備較高的相似度。他們將樣板生產完成後，還會把正品服裝通過無理由退款的方式再退回商家。

據悉，涉案店舖在某社交網站上的帳號擁有過百萬粉絲，不僅時常展示一些服飾的廣告圖，還會發布直播時間和內容，吸引粉絲關注。田某等人利用公眾號、社交平台引流，慢慢培養更多粉絲的關注度，開設的直播間幾乎每次都能吸引上萬人圍觀。

田某等人聲稱，他們是從各個品牌的代工廠入貨，並會剪走或遮擋品牌商標來逃避打擊，但實際上他們只是為了將假貨偽裝得更逼真，同時掩蓋自己制假售假。

事實上，不少客戶收到實物後會提出質疑，例如投訴衣服脫色、縮水等。不過，售後人員會以商品本身是尾貨、質量稍微會有些瑕疵等為由開脫，或直接為客戶辦理退款退貨，以免因投訴影響售假生意。