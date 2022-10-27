海南向全國派發5300萬消費券　遊客最多可以半價遊瓊？

今年以來，國內發生多輪疫情，海南三亞市8月份時更爆發疫情，逾8萬旅客滯留，當地旅遊業受重創。

為吸引更多人旅遊消費，海南省和轄下多市今日（27日）起向全國發放共7800萬（人民幣，下同）的消費券。



據海南省旅遊和文化廣電體育廳公告，今日上午9時面向全國發放5300萬元旅遊消費券，持續至今年年尾結束。本次旅遊消費券是海南省聯合中國銀聯、海南航空、攜程、同程等企業共同發放，首日共派出12400張消費券，上線2分鐘內被搶光。

公告介紹，本次消費券的發放金額高、優惠力度大、覆蓋人群廣，領取使用便捷，除酒店和景區外，交通、購物皆可使用。領取消費券後，遊客最多可以五折的價格遊海南。

另外，海口市和三亞市今日亦發放消費券。其中，海口市共發放400萬元的免稅消費券及100萬元的專場零售餐飲消費券；三亞市則發放2000萬元汽車消費券，金額在2000至6000元不等。

遊客在海南三亞體驗水上項目。（海南省旅遊和文化廣電體育廳）

今年8月，海南省爆發疫情，恆大海花島等重點旅遊區域關閉，三亞市更經歷40天靜態管理。受多輪疫情影響，海南旅遊消費不及預期。海南省統計局總統計師程少林稱，前三季度全省接待過夜遊客人數同比下降23.3%，旅客吞吐量同比下降30.8%，社會消費品零售總額同比下降7.5%。

《中新網》報道，今年以來海南已多次發放消費券刺激經濟，對帶動短期消費有明顯作用。海南省商務廳統計，全省首輪超1億元消費券發放後，直接帶動社會消費15.6億元，帶動整體消費約45億元。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院國際市場研究所副所長白明表示，海南省大規模發放各類型消費券，對海南經濟有很大意義，「不僅有利於穩住市場主體和就業，還穩住國際旅遊消費中心的基礎。」