地方財政吃緊？海南省宣布對高收入人群查稅　隨機抽50戶

中國各地方財政吃緊。《財新網》報道，近期內地多地開展稅務稽查行動，海南更是首先將目標瞄準高收入、高淨值群體，將隨機抽取50戶稽查對象組織全面自查。



9月22日，國家稅務總局海南省稅務局、海南省市場監督管理局發布通知指將展開2022年「雙高」人群（高淨值、高收入人群）的稅務稽查，抽查方式採「雙隨機、一公開」，預計隨機抽取50戶稽查對象組織全面自查，調查至10月9日。自查結束後根據納稅人自查情況，以風險為導向分析篩選部分重點檢查對象進行檢查。

《財新網》指出，「雙隨機、一公開」是近年推廣的新型稅務稽查方式，即在監管過程中隨機抽取檢查對象，隨機選派執法檢查人員，抽查情況及查處結果及時向社會公開。

報道稱，「雙高」人群向來是個所稅偷逃稅的重點群體，但針對此群體推出個所稅優惠也是過去大陸部分地區招商引資的慣用手段。

海南三亞今年8月6日6時進入全域靜態管理，滯留旅客超過8萬人。9月27日，封控52天後宣布解封。(央視新聞)

海南建自貿港給予高端人才實行個稅稅率最高15%的優惠政策，但海南省政府指出，2023年起，享受自貿港個稅優惠應滿足的條件包括：納稅年度內在海南自貿港累計居住滿183天；屬於海南省各級人才管理部門所認定的人才或一個納稅年度內在海南自貿港收入達到30萬元人民幣以上，條件較之前縮緊。

目前雖多地開展稅務稽查行動，但未出現針對高收入群體的查稅，上海、成都等地會否跟近，引發關注。據了解，2018年至2021年，22省市的554名高收入人員通過隱瞞收入、弄虛作假等手段，偷逃個所稅人民幣47.22億元，內地個人所稅徵管開始趨嚴。

地方財政吃緊 蘭州公交讓員工貸款出糧「畀自己」

根據財政部的數據，前8個月，地方一般公共預算收入較去年同期衰退6.5%，但地方財政支出增長6.3%。不少地方政府今年承受極大的財政收支壓力。

四川省閬中市日前公開拍賣公辦學校、行政機關、事業單位餐廳食材統一配送服務30年的特許經營權，起拍價1.8億元人民幣，被指是為地方財政紓困。公營的蘭州公交集團9月初因負債累累達39億元（人民幣．下同），已數月發不出工資，於是下令員工自辦貸款發薪給自己，並由公司作保還本還息，引發網民熱議。

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