遭多地禁售恐累產業鏈　海南檳榔協會：當地人咀嚼上千年

針對內地多地近日禁售檳榔，海南省檳榔協會周三（21日）發文指，海南人咀嚼檳榔已有上千年的歷史，素有「客至奉檳榔」的習俗，倡議有關部門建立健全相關法律法規和行業標準，加強檳榔行業全產業鏈的監管，開發出更多檳榔藥用的延伸產品，提升檳榔製品的健康價值。



2013年7月17日，河南省安陽一銷售有檳榔的商店。（視覺中國）

海南是檳榔種植的主產地之一，對於多地市場監管部門要求下架食品經營場所銷售的食品包裝和標籤標識的檳榔及檳榔製品，海南省檳榔協會介紹指，據史書記載，海南種植檳榔已有1500多年的歷史，發展至今，海南的檳榔種植面積已佔全國的95%以上，海南島是世界著名的「長壽島」，而海南人咀嚼檳榔已有上千年的歷史，素有「客至奉檳榔」的習俗。

協會續稱，海南近年來推動了檳榔產業轉型升級，針對不符合標準的煙熏加工方法，當局已多次出台、修訂相關監管規定，全面禁止檳榔土法熏烤，大力推廣檳榔綠色環保烘乾技術，制定出台檳榔初加工乾果食品安全地方標準，從源頭保證檳榔產品質量。

同時，檳榔還是中國四大南藥之首，具有降氣、行水、截瘧、利消化等藥用功能，有著較高的藥用價值，近年來，海南省檳榔協會協助海南省農業農村廳、聯合多家國家級、省級科研機構和單位，積極推進檳榔藥食同源的科學研究。

協會強調，在檳榔深加工方面，「中國檳榔」、「海南檳榔」和「湖南檳榔」是三個不同的概念，為了突顯「海南檳榔」的分別，當地相關企業和科研機構加大力度研發健康的、沒有粗糙纖維的、不傷害口腔粘膜的、檳榔鹼含量較低的檳榔香口膠，已取得階段性研究成果。