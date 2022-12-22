2022中國十大醜建築：飛天之吻終找到對手？「巨人如廁」震撼眼球

不敢相信，都第十三屆了還能這麼醜！



大家還記得「中國十大醜陋建築」評選嗎？今年的評選正在海選之中，通過大家的投票，目前已經暫時排出了網友們心中的前十名！

看完榜單的日站君真的不敢相信，如今都已經2023年了，都第十三屆了，還能看到如此辣眼睛的醜建築！所以不能日站君一個人被辣眼睛，大家都給我進來看！

一個圖輯看清2022年「中國十大醜建築」的入圍作品及一眾「滄海遺珠」（點擊放大瀏覽）：

+ 52

暫時排名第一的「大作」

我們先來看一下暫時排名第一的建築——來自安徽的馬鞍山鄭蒲港CORPUS人體博物館。人體博物館，顧名思義設計師想用人體模型來突出博物館的主題，巴特，紅磚砌成的人體模型，真的讓人看了一言難盡！一眼望去，像極了一個人坐在馬桶上！真的別説日站君我冤枉了它，這建築360°竟然沒有一個角度可以拿得出手。

就在日站君看資料的時候還驚訝的發現，它的總投資竟然有6億元！網友：我不敢相信我的眼睛。我們再來看看投票的網友是怎麼看待吐槽這個建築的。「一眼被震撼。」「點進來之前沒想過有這麼醜的。」「醜但是好ＸＸ的酷啊！」直接給日站君氣笑了。這個建築不得本屆第一名，在座的都有責任。

除了暫時第一名，還有幾個奪冠大熱門大家也一起來觀摩一下。來自廣東的中山大學深圳校區，緊隨其後排在了第二名。乍一看感覺這建築雖然不那麼驚豔，但也算不上醜吧？看來看去，日站君在評論裏找到了它能位居第二的原因，原來它的「醜」不在外表，更多的是使用感受。有很多網友反應，這個建築的設計極其不合理。因為設計太爛而排在了醜建築的第二名，這個情況日站君還是頭一次見！

【相關圖輯】中國最醜建築再添一員猛將？7星級巨型套娃酒店 超狂細節獲網讚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

接下來，來自湖南的張家界市工人文化宮位居第三，獲得了這次比賽暫時的銅牌。這個總投資高達總投資1.5億元人民幣的文化宮，只需一眼就能清晰的感受到它撲面而來的醜。來看看網友怎麼評價的，「前面元寶像貢品，後面像墓碑」、「與周圍環境格格不入」。網友雖然嘴巴夠毒，但也確實説到心坎上去了。

接下來的廣州航空輪胎大科學中心項目大樓，沒進前三都讓人覺得惋惜。兩個「巨型輪胎」一橫一豎，局部細節看起來好像不錯，但看向整體兩個「輪胎」拼湊起來像極了大馬桶。網友：「掃地機器人都比這好看。」很難想象，這年頭怎麼還會有設計師設計這麼具象的建築啊！

接下來柳州鑫中聯大廈，看起來是個中規中矩的仿洋建築。但按照網友的想法來説，雖然建築本身沒有問題，但是這個建築不適合在中國的城市出現。總而言之，不土不洋無法給人好感，但話説回來，類似這樣的建築其實還蠻多的。

【相關圖輯】淘寶醜東西大賽：比起五強 鹹蛋超肥同妖物小精靈原來已算好靚仔（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

然後的西安大悦城，一個真真大雜燴的建築，日站君願意稱之為建築縫合怪！表面看上去是一個普普通通的商場，中間全透明的玻璃有點現代與藝術結合的意思，但是這商場上面一排排的古建築屋頂是什麼意思？按照官方給出的介紹是這樣説的，外立面使用U型玻璃與飛檐、廡殿頂的結合，大面積U型玻璃設計，使大雁塔與曲江的美景成為大悦城室內最美「框景」。好一個最美「框景」！網友集體質疑：不中不西不土不洋，講真這個建築才排5名開外？實力被小覷了！

仿四羊方尊形狀的滄州「十里香樽」大廈，又一個具象建築它來了！但不好説是個完全沒救的建築，網友們的吐槽評論中，日站君還能找出幾個正在想解救方案的熱心網友。

再來看洛陽隋唐大運河文化博物館。博物館建築外立面及屋面，大面積使用了黃色的三彩釉面瓷磚，只能説這配色選的一整個大翻車！本來設計師想讓建築穿上一件三彩陶瓷「外衣」，遠看如同古代宮殿建築羣的天際線。但好傢伙有點像那個啥！網友總結的很到位，配色不走心，外型也不夠細節。

前十中的最後一名，株洲新火車站。介紹中説，車站造型取自炎帝陵殿外形，以「湘水揚波、匯通八方」的設計構想，展現株洲悠久歷史文化及現代工業城市的繁榮。建築收分的形體，使得整體賦有拔地而起、沖天直上的氣魄。但從效果圖與實際拍攝圖的對比來看，嚴重圖文不符。但日站君認為車站設計成這樣也不算有問題，平平無奇普普通通只要動線設計的合理還是説得過去的。不過這屆網友的標準很高，還是在積極的評論吐槽説自己的意見。

【相關圖輯】點圖重溫經典中的經典 重慶「飛天之吻」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

這些醜建築沒進前十？我不服！

看到現在，大家覺得前十的建築怎麼樣？接下來，還有一些並沒有入選前十，但頗有實力的選手，讓我們挑幾個來看看。目前排名在第33位的來自岳陽的廣電中心大樓，被市民「親切的」稱之作為「馬賽克大廈」。因為建築外觀模仿了電視的雪花效果，引來一眾吐槽。網友稱這樣的設計就是在自以為是，但其實毫無美感。像馬賽克，也像米花糖。

四川大劇院的建築，是這次評測中比較爭議的一個。它本身的建築外型是花了很多心思的，從傳統建築文化中提煉出緩坡屋頂、深挑檐等元素，屋頂採用是彩釉玻璃。但由於將傳統建築屋頂的體量做的這麼大，引來了大家的不解。所以有些網友覺得細節不錯，但是還是有些不太滿意的地方；也有很多網友給出了好評。

接下來，我們的老朋友——上海「天安千樹」購物中心，它從概念圖開始就經歷過多次的爭論了。如今醜建築評選，大家應該也猜到了這個建築會在其中，有人説在鋼筋混凝土中開出了綠植，聽起來新奇又有趣。當然，也有人評論説這個建築「像墳頭」「像腫瘤」。

大家發現了嗎？很多建築不是一眼看上去就是醜的，現在越來越多在榜上的建築開始出現不同的評價，有些因為設計堪憂，有些因為這個表現方式不適合當地環境，而不是所有人的一拍即合，認為它是醜的。比如説寧波韓嶺美術館，在設計上提取了山脈和民居的要素，在豎直的方向上用重疊民居屋頂的手法，塑造了一個堆疊式、遞進式的建築模擬了山的形態，強調完整性和厚重感。設計師本想佈局，取「山」之形，其實完全是一個好的設計思路，但是最終效果卻讓一些人認為它是密恐的雷區。但即使這樣，我們仍不能一言蔽之，肯定或否定它並不是一個好的建築。

日站君了然大悟，建築的落地都要面臨一個重要的關卡，就是網友的聯想。上面的寧波韓嶺美術館網友説像穿山甲，而下面這個揚州航空館卻又香套了個紅絲襪。而我們一旦接受了這樣的設定就很難再出來了。所以有些建築是具象的醜！再比如説，上海廣富林考古遺址展示館也難逃此劫，本是由三個罐體和五片陶片構成，雖不是外觀形象生動逼真，但也是花了心思的。但在網友的聯想裏，真的夠災難。

很多網友反映現在的車站設計都喜歡突出地方文化，比如廊坊京唐城際鐵路大廠站，採用傳統建築中重檐廡殿頂及飛檐斗拱的設計。但確實有點不合時宜，設計上也是彆彆扭扭。可以看到設計不能為了設計而設計，也不能為了特點而特點。海口市國家帆船基地公共碼頭是亞洲最大規模的帆船基地公共碼頭，扭曲的設計本身沒有什麼問題，但也被網友詬病為了設計而設計。加上密集的線條交錯設計，説不上是醜建築，但也不能稱得上是一個好建築。

之後這個與瀋陽的方圓大廈直接來了個南北呼應。蕭山科技城創業谷「能量魔方」，塔樓立面肌理以「 九宮格 」為構架、以當地 傳統手工製品「 花邊 」為母題 ，編織形成獨特的立面肌理。雖然在網友批評的言語中感覺錯的相當離譜，但日站君的感覺罪不至此，只是把參照物建造得太過具象了。

最後一個成都熊貓基地觀光瞭望塔，更是成了這屆吐槽的重點。本來設計的靈感來源是「春筍破土、芙蓉花開」，但遠看近看都讓人能聯想到奇奇怪怪的東西。總之是個看久了會讓人生理不適的建築。

評選醜陋建築意義何在？

其實很多網友對於這個一年一度的選醜大賽都是抱着「看熱鬧」的心態，殊不知對於中國建築而言這個評選很重要。《瞭望東方週刊》曾專訪了中國十大醜陋建築評選項目的評審專家、著名建築評論家81歲的顧孟潮，談及評選的意義時，顧孟潮先生説：「過去我們很少談「醜」，國內的美學研究也沒有很好地研究審醜。評醜的意義在於，知恥近乎勇——知道存在的問題了，才會改善，才能進步。」

如今還在繼續，就説明問題依舊存在。但美和醜從來都不是絕對的，每個人都有自己的觀點，有人認為美的，在別人眼裏可能就是醜的，那麼，大家認為以上的20個建築，哪幾個才是真的實至名歸呢？

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】