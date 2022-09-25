80後夫妻裸辭返鄉下　重修祖屋竟奪國際設計大獎　帶挈鄰居齊發財

在杭州臨安天目山腳下，有一棟特別的清水混凝土小屋，不做任何宣傳，卻成為了杭州最火的山谷度假屋。



口述：李秀梅 編輯：Tango 責編：鄧凱蕾（一条）

在2021德國設計大獎中，全亞洲僅有2棟民宿建築入選，1家在日本，另1家就是它。評委們的評價是：看似簡潔的玻璃房，經歷了細膩的翻新，它有一種東方式的優雅與溫暖。

它的主人是一對低調的80後夫妻，2年前，在過度加班引發視網膜脫落後，妻子李秀梅賣掉了杭州的房子，辭職回到家鄉，重新修整爺爺留下來的老宅，作為一家三口的新家，又在老宅前面建起了一棟美到360度無死角的度假屋。

小屋建成之後，吸引了90後杭州合唱團前來練唱，他們站在陽台上、泳池邊、山頭上唱歌，一起消解工作上的壓力。組團前來的人也越來越多，夫妻倆接待不過來，就把生意介紹給鄰居們，讓大家一年的收入增加了30-50萬。李秀梅說：「鄉村會形成自己的社區，吸引相同愛好的人，今天大家來這裏合唱，未來還會有新的事情發生。」

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90後合唱團自發前來 形成新的鄉村社區

建築師龔劍和劉猛是杭州極光合唱團的團員，項目一落成，他們就想要帶合唱團來這裏排練：「在鄉村裏合唱的感覺太好了，與天地、高山、竹海能形成共鳴」。

極光合唱團成立於2018年，當時，團長馬凌洲剛從國外回到浙江大學做科研工作，喜歡唱歌的他在朋友圈招募，沒想到來了一群人。其中有醫生、老師、律師、IT……共有80人，大多是90後，現在共分為5個聲部，還有一位專業指揮。有一位從事設計的女生，常年被外派工作，在寧波和上虞兩地長期出差的時候，她仍然堅持每周三開車回杭州參加排練。發現了偶寄這個據點後，大家也是越排越「野」，例如站在陽台上、泳池邊、山頭上唱歌。李秀梅和丈夫李明最大的愛好分別是園藝和音樂，回歸鄉間後，他們都有了空間來享受自己的興趣。

親自打理2000㎡的花園非常辛苦，但李秀梅樂此不疲，她買了許多園藝類的書自學，精心設計了種植區域，月季、繡球、桂花樹、香松、藍冰柏、紅花檵木……每天清晨起床的第一件事，就是迫不及待地巡視院子裏的花花草草。妻子打理花園的時候，李明會在客廳彈吉他或放音樂。夫婦倆最喜歡的歌是《山谷裏的居民》，覺得自己當下的生活就如歌中所唱。誰也沒想到，有一天晚上，他們接待了一撥客人，居然是這首歌的唱作人：小娟。

「小娟老師、小強老師、春曉老師、大提琴演奏家宋昭，他們在附近參加一個活動，就定了我們這裏的房間。聊得興起，就開了一場圍爐音樂會。」這些音樂愛好者的到來，讓夫妻倆看到了鄉村生活的更多可能：「鄉村會形成自己的社區，吸引相同愛好的人，今天大家來這裏合唱，未來也會有新的事情發生。」

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