曾舉報多名劣跡藝人　北京「朝陽群眾」再立功！6製假疑犯遭刑拘

屢次為北京警方提供有力線索並協助破案的「朝陽群眾」近日再次立功，6名涉嫌製假售假疑犯被舉報後遭刑拘。



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據「法治進行時」報道，有「朝陽群眾」近日向北京警方舉報指，在南五環一處已經拆遷的大院內，有一幢二層小樓，近來常有貨車出沒，行為十分可疑。

接獲舉報後，北京警方通過調查後竟發現，大院內竟有三個製假窩點，其中一對夫妻在勾兌洗滌靈、洗手液等日化產品，一對父子用低價白酒冒充名酒灌裝出售，另有一對夫妻製售假酒。

最終，警方拘捕王某、李某等6名疑犯，並肩或劣質洗滌靈400餘桶、洗手液100餘桶、未貼標籤的日化品300餘桶及假冒名牌白酒400餘箱。目前，上述6名疑犯因涉嫌銷售假冒註冊商標商品罪，被刑事拘留。

事件登上微博熱搜，網民評論：

「朝陽群眾可以啊，舉報一個準」。



「跑朝陽區去犯法，思想覺悟挺高啊」。



「世界第五大王牌情報組織，果然名不虛傳」。



「在京城朝陽區犯法，都算頂風作案」。



「中國民間最神秘的組織」。



據內媒報道，「朝陽群眾」早在1974年已經出現，當時曾配合警方拘捕過6名間碟，而目前的「朝陽群眾」就由五部份人士組成，分別是「治安志願者」、「黨員巡邏隊」、「專職巡邏隊」、「義務巡邏員」和「治保積極分子」，他們都是住在朝陽區的民眾，身份包括小區保安、清潔隊的隊員、社區大媽大爺等，是群防群治民間組織。

而自2014年開始，「朝陽群眾」成功舉報了超過10名明星涉黃涉毒的醜行，包括歌手李代沫、導演張元、演員張耀揚、演員黃海波、歌手宋冬野、演員房祖名、演員柯震東、鋼琴家李雲迪等。

2015年4月29日，北京市公安局發布微博稱，「舉報涉毒線索，人人都是『朝陽群眾』」，這亦是北京警方官方首次使用「朝陽群眾」一詞。