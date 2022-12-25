廣東省運會U15男足假波事件　16名官員遭處罰　省體育局長被免職

今年8月7日，在廣東省第16屆運動會男足乙A組（15歲以下組別）的決賽上，廣州隊以5-3返勝清遠隊，獲得冠軍。然而這場比賽引發球迷質疑「打假波」，國家體育總局成立專項小組與廣東省有關部門共同徹查事件。

據廣東省紀委與中國足球協會今日（25日）消息，已對涉事的16名黨員幹部問責，包括省體育局長王禹平被免職；廣州市足協暫停中國足協會員資格2年，同時對廣東省足協、清遠足球隊和恒大足球學校提出通報批評。



中國足協通報，經查實，廣州市足球協會主席謝志光、恒大足球學校校長王亞軍等6人存在操控比賽、以確保廣州市足球代表隊獲得冠軍的違紀行為。

廣州市體育局副局長吳民春（右一）、 廣州市足球協會主席謝志光（右二）出席廣東省第十六屆運動會足球U15決賽頒獎禮。（網絡資料圖）

對謝志光、王亞軍、恒大足球學校副校長張修宇、球員管理部主任蔡光輝等４人終身禁止從事任何在中國足協管理下與足球運動有關的活動；清遠市足球代表隊主教練黎梓菲（恒大足球學校員工）、清遠市足球代表隊助理教練陳偉華（恒大足球學校員工）等2人終身禁止足球有關活動外，取消教練員資質。

恒大足球學校由廣州恒大和皇家馬德里足球俱樂部聯合創辦，位於廣東清遠。（百度百科）

廣東省紀委也發布通告，對廣東省體育局書記、局長王禹平，廣東省體育局副局長林瑛、麥良、雷檢軍等給予黨內嚴重警告記大過，並免職處理。另外被問責的12人包括廣東省足球運動中心黨總支委員程志文、清遠市副市長蘇錦丹、廣州市足協主席謝志光等。

省紀委通告，要汲取教訓，整改、完善制度。遵循足球發展規律，健全賽事管理監督制度，防範類似問題再次發生。以零容忍態度查處操縱比賽等嚴重違反賽風賽紀行為，堅決剎住踢假球等歪風邪氣，促進足球事業健康有序發展。

事件回顧：廣東省運會U15男足決賽 廣州隊輕鬆奪冠 清遠隊惹踢假波之嫌？

今年8月7日，在廣東省第16屆運動會男足15歲以下組別（U15）決賽中，清遠隊以3-1領先廣州隊的情況下，連丟4球，最終3-5落敗。許多關注青少年足球的球迷在網絡發出質疑，認為原本正常的比賽，在後半程卻風雲突變。清遠隊在下半場出現「散步」情況，甚至一度僅10名球員在場上。

隨著卡塔爾世界盃剛剛結束，中國足球被嘲「中國所有的都去了，只有國足沒去」，且近年來青少年足球關注度逐漸上升，民眾開始將希望寄託於下一代。然而本次事件顯然是中國足球的又一盆冷水，更是對年僅十五歲少年球員們足球夢想的打擊。