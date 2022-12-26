21歲東莞準新娘疑染疫高燒連打3針去世　未婚夫質疑診所違規操作

廣東東莞一女子因高燒到診所就醫，診所認為女子感染新冠，護士為她連打三針後，女子開始抽搐並口吐白沫，經搶救無效死亡。

死者的未婚夫蕭先生昨日（25日）稱，事發前，護士未有詢問未婚妻的藥物過敏史，沒有為她做皮膚敏感試驗，質疑診所存在違規操作。

診所負責人稱，診療過程規範，由於和家屬協商無果，建議蕭先生循法律途徑解決。



《極目新聞》報道，蕭先生表示，未婚妻今年21歲，他們都是湖南人，今年剛訂婚，準備明年春節回家結婚。

12月18日，蕭先生的未婚妻因為發高燒，遂到東莞一間診所就醫，並要求醫生為她吊鹽水（靜脈注射）。診所醫護人員表示要下班了，於是為她打針，但一小時後仍未退燒，醫生又讓她服下兩包解熱鎮痛類藥品「尼美舒利顆粒」。

死者出事前曾打三針及服下兩包「尼美舒利顆粒」。（影片截圖）

大約幾分鐘後，蕭先生的未婚妻開始抽搐，醫護人員又為她打了兩針，但經搶救無效死亡。蕭先生指，診所護士未有詢問未婚妻的藥物過敏史，也沒有為她做皮膚敏感試驗，他認為診所存在違規操作。

對於前述情況，診所負責人徐先生介紹，診所具有相關行醫資質，對於蕭先生未婚妻的診療過程是規範的。事發後，雙方一直在協商溝通，但死者家屬要求賠償過百萬元，診所未能接受，希望對方循法律途徑，通過屍檢來確定其死因和診所應該承擔的責任。不過，蕭先生否認向診所索賠過百萬元賠償。

徐先生指出，死者生前注射的藥物及服用的「尼美舒利顆粒」，是不需要提前做皮膚敏感試驗，「我們覺得她的病應該是新冠感染導致的」。

當地警方和衛健部門已介入處理。東莞市河田派出所民警表示，診所向警方提供了相關證件，事件正在調查。

死者未婚夫蕭先生到診所討說法。（影片截圖）

有律師指出，患者在診所打針後死亡，需要經法醫部門確認死亡原因，排除患者自身身體或不可抗力等原因導致，再來判斷診所及坐班醫生應承擔的責任，包括責任性質、大小等。

根據《刑法》規定，醫生行醫要具有執業資格，無證執業可能會被追究非法行醫罪的刑事責任。另據《醫療事故處理條例》的規定，診所作為私人醫療機構，應當就醫療服務提供過錯責任，向患者承擔賠償責任。

若雙方未就賠償金額協商成功，可以起訴到法院解決糾紛。若受訴法院認為有專門問題必須先解決，可以委託第三方機構鑑定，最終根據鑑定意見以及雙方舉證的情況，對診所和患者雙方各自應承擔的金額和比例作出判決。