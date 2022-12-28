最差陸劇《東八區的先生們》登韓螢幕　網民：丟臉丟到「西八區」

內地男藝人張翰主演並自編自製的電視劇《東八區的先生們》因胸襲女主、低俗離譜劇情，開播後劣評如潮。豆瓣評分僅2.1刷新國產劇最低水平，9月27日播出結束後下架。

今日（28日）有消息稱，該劇將於來年1月2日在韓國播出，被網民嘲諷「丟臉丟到西八區（因韓國粗口發音為「西八」，網民以此調侃）。」



《東八區的先生們》由張翰、王曉晨、杜淳、經超、黃宥明等人領銜主演，此前在內地湖南衛視平台「芒果TV」播出。目前韓版預告已經公布，將於2023年1月2日在韓網線上播出，譯名為：동팔구적선생문。

韓版預告已出。（預告影片截圖）

此劇因劇情內有「扯女演員內衣帶」、「胸襲女演員」，以及「瘦的好看，胖的好使」等物化女性的台詞，引發網民抵制。9月該作品被下架後，央視曾犀利點評主創人張翰「表演油膩，劇情懸浮」，更稱內容是「扭曲低俗的價值觀，靠差評博眼球是竭澤而漁的畸形心態。」

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在韓國播出的消息一出，即引發網民討論成為微博熱榜第一，「真丟臉丟到西八區」。「確定要把這樣的鹹豬手劇情放在國外播出嗎？」有影視KOL稱，不知國外觀眾會作何評價。

網民熱議▼

「邊拍戲一邊滿足自己的私心，油出國際」

「這是頭一次看到影視劇出圈沒有想要恭喜的念頭，東八區的先生們這是出國去丟人吧」

「韓國可能會覺得挺好看甚至覺得尺度不夠大？畢竟韓劇是那麼敢拍！」

「能不出去丟人嗎？」

「趕緊播，不能只讓咱們辣眼睛」

「糟粕文化就沒必要輸出了」

「為什麼要在國外荼毒國人形象？國家不管管嗎，太荒唐了」

「為啥還要賣到電視劇製作水平這麼高的地方？太虐了太丟人了！韓國人又該覺得這就是代表中國水平的劇了。」

