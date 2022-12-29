內地推兔年郵票再引審美爭議　紅眼藍兔詭異似童年陰影被批不吉利

今年初，中國郵政對外發行虎年生肖郵票，然而郵票上的老虎被不少網民認為看起來滿臉愁容，甚至病懨懨，一點也不威武。周一（26日），中國郵政發行的兔年《癸卯年》特種郵票開始預售，其中一款藍色兔子郵票再次引發觀感不佳的爭議。



據悉，該郵票是中國生肖郵票第四輪中的第八套，設計者為著名藝術家、「猴票之父」黃永玉。郵票一套兩枚，首枚名為「癸卯寄福」，以藍色描繪一隻右手執筆、左手持信的睿智卯兔，似向民眾傳遞著新春的美好祝福。

第二枚名為「同圓共生」，描繪了三隻兔子首尾相接、奔騰不息的場景，展現了生命的靈動、生機與溫情，背景襯以「玉兔搗藥」紋飾，表達了疫情之下祈求平安健康、人民幸福的真摯願望。

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然而，「癸卯寄福」引起了網民爭議，圖中的藍兔有著紅紅的眼睛，面目看似猙獰，並配上露齒笑容，整體風格詭異，與「可愛」一詞不搭。有聲音更認為該郵票畫風神似「童年陰影」動畫片《魔方大廈》。

據了解，《魔方大廈》是上海美術電影製片廠於1990年至1994年期間製作的一部動畫連續劇，改編自被稱為「童話大王」的著名作家鄭淵潔的童話故事《皮皮魯和魔方大廈》。其情節光怪陸離，人物形象扭曲，動畫風格詭異，主題涉及到人性的黑暗面，並充斥著大量的政治與歷史事件隱喻，例如六四事件等。

不過，也有網民非常受落，對這種打破常規的創作表示欣賞。

其他網民點睇：

這兔子是變異了吧，什麼審美啊救命

陰間兔子！左手生死簿右手判官筆

到底想表達什麼，一點愉悅的感覺都沒有

不懂欣賞這種風格，明明是種溫順的動物卻透露一股詭異的氣息

這幾年這種怪異風格怎麼這麼多、上次教科書這次郵票

這藍色的賊兔就代表了一部分我國書畫協會的審美水平與辦事水平

你們不懂了吧，大師是藉郵票表達這個世界怪異的現象！

今年的病虎，所以今年多不吉利，明年又是瘋兔還是不吉利

尊重藝術創作吧，又不是給小孩子看的，不喜歡不買不就可以了，感覺《吶喊》放在現在要被投訴死了

很愛這只藍兔子，又桀驁又有個性，立馬淘寶下單了！誰規定兔子一定要萌萌噠，我還讚美能把這個設計過審的人，求同存異藝術才能多彩嘛，總是一個樣子，好沒有意思



今次已非中國郵政生肖郵票首次引起觀感不佳的爭議，今年1月5日，其發行《壬寅年》特種郵票，是中國生肖郵票第四輪中的第七套，然而坊間就郵票評價不一，有網民表示，第一張名為「國運昌隆」的圖中，老虎看起來有些憂傷，滿臉愁容；第二張圖「虎蘊吉祥」中，老虎媽媽帶著兩孩也不開心，「大虎沒有虎威，小虎也不靈動」。

延伸閱讀：內地推虎年生肖郵票卻遭嫌滿臉愁容、病懨懨 作者：擬人化處理（點圖放大閱覽）

另外，亦有某國家級畫家的弟子認為老虎靈氣不足，氣勢有點弱，未體現王者風範，「眼神可以直接表現出內在，圖中老虎確實太憂愁了」。一位省級美術協會的畫家方先生更認為，第一幅老虎結構比例不太對，且畫得像家貓一樣略顯窘態，膽子看起來也較小，不似引以為傲的山林之王；而第二幅母老虎看起來可憐兮兮的，眼淚汪汪像是等人施捨。

對此，作者馮大中表示，動物也有喜怒哀樂，故畫虎要破解密碼，突破其動物屬性，做擬人化處理，力求傳達出一種精神情感。