2022年藝術品拍賣創全球新高　最貴二十世紀藝術品屬Andy Warhol

2022年疫情依舊橫行，甚至發生了國家之間的戰爭，縱然全球經濟受到一定影響，不過在藝術品市場來看仍然充滿活力，甚至有拍賣行創下藝術市場全年成交總額的歷史新高。



Seurat的作品《模特們（小版）》以1.492億美元落槌（圖片來源：佳士得）

於2022年全球拍賣中成交價最高的十大拍品中，有一家拍賣行佔上當中的八件，佳士得（Christie’s）的成交總額達到84億美元，增長達17%。歸根究底，在疫症年代仍然創下佳績，首先是藝術品依然有莫大的吸引力與活力，有一些出自重要藏家的珍藏，又增加了吸引力。例如今年成交價三高之一的珍藏系列，就來自已故微軟共同創始人保羅·艾倫，總達16.2億美元。

塞尚（Paul Cézanne）的作品《聖維克多山》以1.378億美元成交（圖片來源：佳士得）

眾所周知微軟有兩位創始人分別是比爾·蓋茨及保羅·艾倫，後者於2013年入選全球富豪榜排名第53位，而且在2010年率先簽署《捐贈宣言》承諾捐出大部分財產作慈善用途。在2022年11月舉行一場名為「先鋒創見：保羅·艾倫珍藏」的拍賣，當中5件作品皆以超過1億美元成交，一舉創下27項藝術家拍賣紀錄並成為拍賣史上最高價的珍藏系列。當中最吸引眼球的有來自Seurat的作品《模特們（小版）》以1.492億美元落槌，至於另一位著名藝術家塞尚（Paul Cézanne）的作品《聖維克多山》以1.378億美元緊貼其後，還有梵高的《有柏樹的果園》亦拍得1.172 億美元之天價。

梵高的《有柏樹的果園》拍得1.172 億美元之天價，一舉打破梵高作品最高拍賣價紀錄。（圖片來源：佳士得）

保羅·艾倫於2018年逝世，享年65歲，他生前作出超過26.5億美元的慈善捐獻，而且大部分都對於人類文明及科技作出莫大的貢獻。他是一位博學多才之士，亦對藝術和文化深感興趣，他在2000年開設享譽全球的流行文化博物館，收藏藝術數十年，當中不乏大師之作，於90年代曾以匿名方式將珍藏借出予世界各地的博物館展出，樂於分享藝術，他曾說過：「你知道這些作品會比你更加長壽，你只不過是它們的臨時保管人。」

Andy Warhol作品《槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）》在5月以1.95億美元成交（圖片來源：佳士得）

除了保羅·艾倫珍藏之外，不得不留意的有Andy Warhol作品《槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）》，在5月以1.95億美元成交，震撼人心的是，這個天價已然成為了拍賣史上成交價第二高的藝術品（最高價的是達文西的《救世主》），亦是藝術史上最高價的二十世紀藝術品，超過了畢卡索（Pablo Picasso）的《阿爾及爾的女人》。Andy Warhol曾以瑪麗蓮夢露的肖像為靈感創作了多幅絲網印刷畫作，相信大家早已耳熟能詳，曾經有人闖入Andy Warhol的工作室並槍擊了這些作品，所以得到「槍擊」系列之名。同系列還有紅色、橙色、藍色和藍綠色共5件，子彈痕跡已被修復。

拍賣史上成交價最高的仍然是達文西的《救世主》，以4.5億美元成交（圖片來源：佳士得）

2022年藝術品交易為世界帶來不少預示作用。以佳士得的數據為例，2022年的所有買家當中有35%是為首次參與，當中34%又是千禧新世代買家，新藏家以亞太區增長最大，預示了新興世代逐漸成為一股不可估量的潛力。另一方面，藝術品交易除了拍賣亦有以私人洽購形式進行，今年私人洽購的成交總額達到12億美元，比起疫情前增長了高達49%。事實上在最昂貴畫作的排名當中，頭十位大多都是私人交易而非拍賣成交的。