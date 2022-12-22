辭職保安扮有錢粉絲　7位女主播以為遇上「高富帥」反被騙40餘萬

據《杭州網》消息，近日，江蘇連雲港有網絡直播平台女主播報警稱自己被直播間的「榜一大哥」詐騙，前後共計29萬餘元（人民幣，下同）。接到報案後，警方立刻展開調查，並在福建省福州市將嫌疑人章某抓獲。



據悉，章某原來的身分是一名保安，後辭職在家。他在網絡把自己包裝成單身多金的「高富帥」人設，假裝給女主播打賞為「借錢」作鋪墊，騙來的錢全部被揮霍一空。據調查，章某共詐騙7位女主播總計錢款40餘萬元，目前案件在進一步審查中。



時下熱門的網絡女主播受到不少粉絲追捧，也出現了不少女主播利用網絡平台詐騙觀眾錢財的新聞。不過，最近一則網絡詐騙案中，詐騙者竟是時常以被騙者身分出現的觀眾。經常給女主播刷禮物、花錢打賞的「榜一大哥」也有可能是騙子。

據《杭州網》消息，近日，江蘇連雲港警方經過多方調查，抓獲一名專騙女主播的「榜一大哥」，通過深入調查，發現被騙的女主播多達7人，涉案金額達40餘萬元。

美女主播以為找到「白馬王子」

小張是某直播平台的一位「美女主播」，平時會在直播間收觀眾的禮物打賞。此前，一名自稱章某的男子頻繁在她的直播間互動，打賞少則幾千元，多則一兩萬元，出手十分大方闊綽，很快吸引了小張的注意。經過一段時間的互動了解，小張發現章某在各個社交網絡平台上都展示出其「高富帥」的成功男人形象。

小張以為遇到了自己的「白馬王子」。在和主播小張的交往中，章某不時展現了其「暖男」的一面，用虛假的完美人設和甜言蜜語的哄騙讓小張對其「高富帥」的身分深信不疑，掉進了暗藏騙局的「溫柔陷阱」。

頻繁借錢的「霸道總裁」

在之後的交往中，章某又開啟了「霸道總裁」模式，多次以銀行卡因打官司被凍結需要送錢打通關係幫助解封等理由，向小張借錢，小張共向章某轉賬29萬餘元。

小張向章某轉賬的部分記錄。（杭州網）

讓主播小張萬萬沒想到的是，章某用向小張借來的錢繼續在其直播間裡打賞。在多次轉賬後，小張逐漸意識到自己被騙，遂向警方報了警。

多金「榜一大哥」竟是辭職保安

接到報警後，警方對案件相關情況進行了分析調查，成功掌握了這位「榜一大哥」的真實信息。據悉，章某原來是一名保安，後嫌工資低便辭職在家無所事事，平常就是上網刷手機。在網絡平台上，他把自己包裝成單身多金的「高富帥」人設，專對女主播下手，在騙取她們的信任後再向她們「借錢」，而借來的錢都被他揮霍一空。

嫌疑人章某落網畫面。（截取自《澎湃新聞》）

警方圍繞章某的微信好友轉賬記錄等材料進行深入調查，發現還有多名網絡女主播向其轉賬。據悉，這些女主播均被章某編造的人設所蒙蔽，被騙金額總計多達40餘萬元。

目前，章某因涉嫌詐騙罪被警方依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步審訊深挖中。