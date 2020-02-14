【情人節】肺炎疫情下不送鮮花朱古力　熱門禮物是......

今日（2月14日）是情人節，內地受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，多地政府下發通知要求民眾減少聚會，物流行業也未完全恢復，令不少商家生意大受打擊。 據「美團外賣」統計，今年情人節的網上零售訂單中，鮮花、朱古力不再是主流，反而是口罩、護目鏡，消毒用品成為最理想的情人節禮物。 另有北京鮮花供應商表示，跟去年相比，今年的情人節花束的銷量起碼下滑95%。此外，雲南的鮮花產業據報損失超過40億（人民幣．下同），且當地一天內就有上百萬枝玫瑰花被銷毀。

口罩等防護清潔用品製作而成的花束成為情人節送禮佳品。（微博）

情人節：口罩取代鮮花成為送禮佳品？

以往情人節，禮物以鮮花、朱古力、蛋糕、飾品為主。但在新型冠狀病毒肺炎疫情下，口罩、消毒酒精等防護清潔用品需求大增。根據內地網上訂餐平台「美團外賣」大數據顯示，今年情人節的線上零售訂單中，口罩、護目鏡、消毒液、胃藥、蔬菜水果則成為用戶搜索最多的關鍵詞，其中前三為：口罩、護目鏡，消毒棉片。

有趣的是，曾經最受歡迎的玫瑰花在今年也「退居二線」，帶「花」字的蔬菜亦成為今年情人節的搶手貨。用戶青睞使用新鮮蔬菜瓜果加上備註祝福代替真正的花束，其中西蘭花最受歡迎，還有不少用戶將零食包裝成花束送給伴侶。

受疫情影響，內地花市及花店今年生意額暴跌。（微博）

雲南花市門庭冷落 花店商家生意額暴跌9成

受疫情的影響，大部份鮮花商家均無法配送。有家住湖北黃石的市民想買一束玫瑰花作為情人節禮物，但他在多個網購平台下單後，商家均表示目前無法配送，最早只能在一個月之後才能配送。

一間總部位於湖北武漢、在全國500多個城市都有業務的花店表示，在情人節期間，相較於去年同期，他們平台上的訂單減少了90%。北京的一間鮮花供應商也表示，跟去年相比，今年的情人節花束的銷量至少下滑95%。

雲南斗南花卉市場今年的交易量及價格，據報僅及去年同期的3至4成，甚至更低。（微博）

另一邊，內地最大的花卉市場雲南斗南花市，一直是花市的晴雨表，全國70%的鮮花來自此處。但據內媒報道，今年情人節期間，鬥南花市的花卉價格「崩盤」，交易量及價格僅及去年同期的3至4成，甚至更低。

據行業媒體統計，受疫情及雪災影響，雲南的鮮花產業第一季度損失超過40億。僅2月10日一天，就有上百萬枝玫瑰被銷毀。

工齡5年的鮮花拍賣師王壽海之前就看到「雲南鮮花產業虧損40億元」的新聞報道，當時他已預料「今年情人節不會好過」，他的沮喪心情從1月27日春節復工後一直持續至今。

據悉，雲南斗南鮮花市場2月6日因疫情影響拍賣市場停工，直到2月10日繼續開放。而花農和鮮花經紀人面對面交易的對手市場，從春節後就再沒開過。王壽海說，「這個時候好多人都擔心買不到菜呢，哪有心思買花。」

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疫情衝擊鮮花產業鏈 花農人均虧損上萬元

全國各省主要的終端鮮花批發市場都還處於停業狀態，花農們深知自己的玫瑰花無法運出雲南省，大大小小的種植戶選擇讓所有的玫瑰花在地裏生長，再剪掉當垃圾處理，避免影響後續的鮮花種植。

花農楊濤表示，「如果想要碰運氣把花運到市場去拍賣，還需請包裝工、收花工，另外要支付包裝材料還有從基地運到鬥南的運輸費，成本太高。」

報道還指出，往年情人節備貨的高峰是2月7日到2月12日，近日成交量少且價低，這意味著花農每人的損失要以五位數來計算。

（界面新聞/梨視頻）