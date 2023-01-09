擺攤賣衫10年還債2000萬　「誠信奶奶」陳金英：清倉後就正式退休

被譽為「誠信奶奶」的陳金英，52歲退休後創業，後因經營不善，80歲時欠債逾2000萬元（人民幣，下同）。為了堅守契約精神，她勇敢承擔起債務，通過抵押房產、擺攤賣衣服等方式，終在90歲時還清債務。

近日，陳金英再度登上熱搜，今年92歲高齡的她表示，自己的羽絨店「爭取今年清倉」，此後她便會正式退休。



陳金英在《環球人物》的採訪中笑言，「現在我無債一身輕，每晚都能睡個踏實覺了」。陳金英經營的「興華羽絨專賣店」位於浙江麗水大廈古玩城一樓，門前已貼上「最後一年大清倉」的廣告。她透露，倉庫還有4000多條褲和羽絨服，一件衣服賣300多元，一天能賣出5、6件，爭取今年清倉，「以後我就正式退休啦。」

陳金英表示，爭取今年清倉，「以後我就正式退休啦」。（環球人物）

陳金英出生於浙江麗水的一個中醫世家，長大後成為一名醫生。1983年退休後，陳金英不想後半生都無所事事地度過，便萌生創業的想法。當年，52歲的她開始創業，招聘幾名工人和一名裁縫後，便創辦了「興華羽絨製品有限公司」。

起初，陳金英小作坊生產的羽絨服深受長者歡迎，訂單愈來愈多，小作坊也漸漸發展為大工廠。後來，她開始做外貿生意，接到許多海外訂單。經過20餘年苦心經營，服裝廠年產值已經高達千萬元。

然而，2011年，由於工廠無序擴張及市場寒冬，再加上公司管理、生產設備等多方面都出現問題，陳金英的服裝廠出現虧損。多方補救無果後，公司最終欠下2077萬元外債，除了銀行貸款，還有大量的民間借貸。

陳金英堅持靠勞力賺錢還債。（環球人物）

很多人勸陳金英申請破產以自保，但都被她拒絕，「每一筆借款都是別人的血汗錢，還債是我的責任。」此後，年過八旬的她用900萬元的低價出售廠房以及杭州的兩套房產，還清銀行的1800萬元欠款。剩下的350萬元外債，她決定靠自己努力勞動償還。

從此，陳金英每天推車到市場擺攤，售賣服裝廠積壓的2萬多件羽絨服。她的攤位一年四季，無論春夏秋冬，一擺就是一天。即使子女有給生活費，陳金英都會將錢儲起用於還債。有債主曾明言不用還錢，但陳金英也堅持「一定要還清」。幾年後，陳金英用積蓄租下一間小店當倉庫和店面，繼續做起羽絨服生意。

2021年，陳金英還清所有債務，終於無債一身輕。陳金英還債的消息被報道後，很多人特意到她的專賣店買羽絨服，當地婦聯組織也幫她宣傳產品。2018年，陳金英獲評「全國十大守信人物」。2022年，陳金英獲評「最美浙江人·浙江驕傲人物」。

陳金英的羽絨服店。（環球人物）

經歷了人生的大起大落後，陳金英表示，不打算停下腳步。「正式退休」後，她準備重拾舊業，考一個中醫證書，繼續幫助有需要的人，為更多的病患解除痛苦。她說：「如果我能活到100歲，那我就工作到100歲。」