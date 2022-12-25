置身童話世界！永不結冰的神奇新疆天鵝泉　守護者是誰？

寒冬將至，中國許多地方都有「冬日限定」的絕美風景，新疆伊犁天鵝泉，就是一個好去處。冰藍的湖面，雪白的霧凇，悠閒的天鵝，構成一幅美如夢境的畫面，令人好似來到「童話世界」。



天鵝泉位於新疆伊犁河北岸，是地下溫泉，冬季也不會結冰，加上水草豐茂，成為伊犁河谷天鵝們的越冬樂園。誰能想到，在幾十年前，這裏只是一片魚塘，完全見不到天鵝的影子。魚塘是怎樣變成天鵝保護區，又是誰在守護這個樂園呢？



永不結冰的神奇新疆天鵝泉

天鵝泉位於新疆伊寧縣境內，是由地下溫泉形成的湖泊，水草豐茂，成為伊犁河谷天鵝們主要的越冬棲息地。每年10月至次年4月，有大量天鵝來此度過冬季，平靜的湖面，嬉戲的天鵝，加上岸邊的霧凇奇觀，構成一幅「冬日限定」的絕美畫卷，成為新疆旅遊新熱點。

到天鵝泉越冬的天鵝中，有90%都是疣鼻天鵝，這是天鵝屬中體型最大的一種，喙呈紅色或橘紅色，前額有黑色的疣突，是其重要特徵。（視覺中國）

其實，新疆天鵝泉並非「純天然」景觀，而是「人工」打造的天鵝棲息地。幾十年前，這裏只有溪流和濕地，沒有湖泊，也沒有天鵝。1980年代，伊寧縣夏合勒克塔木村的村民，在伊犁河畔發展水產養殖業，建成大大小小的魚塘和蓄水池。十幾年後，這些池塘長滿水草，加上水源來自地下溫泉，冬季不會結冰，逐漸吸引天鵝的到來。

1993年的冬天，新疆夏合勒克塔木村的村民韓新林，發現離家不遠的濕地池塘來了幾隻大鳥，是此前未曾見過的。經過當地林業工作人員辨認，發現這是國家二級保護動物：疣鼻天鵝。

天鵝泉景區計劃外圍保護地面積達136公里，水源來自地下溫泉，冬季不會結冰，加上水草豐茂，成為天鵝越冬棲息地。（shutterstock）

韓新林並沒有打擾天鵝們，還給牠們餵食，自動擔任起「守護者」的職責。幾隻天鵝一直停留到次年3月才離開，此後年年冬天，如期而至，數量也愈來愈多。附近村民們也把天鵝當成「寶貝」。

新疆天鵝泉：從魚塘到保護區

2011年，伊寧縣政府以天鵝泉為核心，設立了天鵝棲息地保護區，多年來投入幾百萬元，種植樹木，增加監控設備、防護柵欄等設施，並安排看護人員，保障天鵝們安全度過冬天。

不過，伊寧縣保育工作者並不會一直給天鵝餵食，也阻止村民隨意餵養天鵝，只會在極端情況下（如天氣惡劣）投放食物，平時都會讓牠們自行覓食。伊寧林業和草原局副局長王建華解釋，「保育天鵝要科學，不能讓照顧變成飼養，否則會削弱天鵝的野性，降低牠們在大自然中的生存能力。」

天鵝泉景區位於伊犁河谷中段，每逢冬季，會出現霧凇奇觀。伊犁河谷有「塞外江南」的美譽，伊犁河周邊分布大片濕地。（shutterstock）

這些年來，保育工作成效顯著，在天鵝泉過冬的天鵝，由最初的幾隻增加到了數百隻。每逢冬季，夢幻的新疆天鵝泉都吸引大量攝影愛好者和遊客到來，不過觀賞時要注意，不要打擾天鵝們的「度假」生活哦！

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