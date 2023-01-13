河南43歲離異女帶5孩嫁未婚初戀　稱想為對方再生一個

河南省周口市鹿邑縣一名43歲時姓女子近日結婚，卻引發眾多網友關注，因其帶著與前夫生的5個孩子嫁給初戀。她周五（11日）回應指，自己4年前因家暴而離婚，現時孩子們都接納了她的初戀，她更想再給對方生一個



據了解，結婚期間，時女發了抖音，還配上文字道：「謝謝你，陪我和孩子，千言萬語都在心裡，你對俺真好，我感覺我好幸福。」另一段影片則顯示，新郎程先生挽著新娘，連同旁邊4個孩子，一家六口跪在程母面前磕頭，孩子們大聲喊著「感謝奶奶」。

時女表示，她和前夫一共生了5個孩子，前四個是女兒，最小的則是兒子，只有7歲。而20歲的大女兒由於正在家中忙事，故沒有一起給奶奶磕頭。

她又指，程先生是她的初戀，雙方當年本已到談婚論嫁階段，可是她的家人認為程先生家境不好，一直不同意，二人被迫分開，並斷了聯繫。 20年前，她和前夫結婚，可就在她懷著大女兒的時候，前夫就開始家暴，她一直忍讓。直到4年前，她和前夫經法院判決離婚，5個孩子跟著她生活。

之後，一直未婚的程先生重新聯繫上時女，視5個孩子如己出的他更願意承擔孩子所有的開銷，對女方也是格外細心。種種溫暖舉動，讓一度十分猶豫的時女徹底放下包袱，「我不嫁他嫁誰？這是愛情」。

不過，過程中仍遇上插曲，就是時女的前夫在他們結婚的第二天就出現，驚動到他們報警。對此，時女前夫表示，他只是看看孩子，並非上門鬧事；又堅稱自己沒有家暴，只想要回孩子的撫養權。他最後稱，會在尊重孩子意願的基礎上，通過訴訟方式解決撫養權的問題。