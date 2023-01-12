母拍片抱怨博士女兒只顧讀書不社交　網民齊錯重點：顏值太高了！

無論兒女長到多大，在父母眼中和心目中依舊是個孩子，總是時時刻刻會替孩子們操心。



最近中國大陸浙江一名母親，她把女兒讀書的樣子拍下影片，並忍不住吐槽對方，每天只顧著學習，卻不願意到外面社交，讓她十分擔心。

不料影片曝光後，女兒的高顏質意外引發熱烈討論，尤其男性網友們紛紛都被吸引住了。

點擊放大該杭州媽媽拍攝的影片截圖：

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根據陸媒《瀟湘晨報》報道，杭州一名人母日前在微博分享影片，長度約僅短短13秒，據該名人母分享，影片中人物是她的女兒，女兒之前在加拿大唸書取得博士學位，學成歸國後目前在一所高中任教。

接著人母吐槽女兒，每天只顧著學習讀書，完全不出去社交交朋友，社交生活幾乎為零，讓她感到非常頭痛，也替女兒的未來十分憂心。

從影片中看到，女兒正在房間讀書，後來聽見母親喊了一句：「該睡覺啦！」女兒當場露出甜美笑容，模樣看起來就像是一個做壞事被抓包的小朋友，瞬間融化許多網友，紛紛直呼超可愛。

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影片一出，立刻引發網友們熱烈討論和回應，不少人笑問，「她在杭州哪所學校任教啊？過完年我就去應聘」；甚至還有人稱說，我若是有這麼漂亮又優秀的女兒，根本捨不得她結婚啊！

不過也有網友認為，「愛讀書的人大多都不擅長社交，因為她們內心充實而豐富，時間都用在提升自己的能力」。

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