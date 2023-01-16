牛津博士非法製「抗癌藥」予千人服用　中科院院士為他求情

官媒《中國新聞周刊》報道，此前引發不小熱度討論的「馬鞍山藥神案」當事人秦才東於2022年12月30日走出看守所，此時他已被羈押超過300天。此前，由於生產假藥罪和非法吸收公眾存款罪數罪併罰，他被法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。



令秦才東背負刑期的源頭是一款由他完全自主研發的「組合物」，他聲稱該「組合物」可以抵抗癌細胞，延長癌症患者生命。一杯平平無奇的白色不飽和溶液，被許多癌症患者視為活下去的最後希望和抗癌「神藥」，秦才東本人也成了「神藥」背後的「藥神」。

秦才東，1963年出生於安徽馬鞍山，1984年從北京鋼鐵學院（現北京科技大學）物理化學系金屬物理專業畢業後公派留學，取得牛津大學材料學博士學位。畢業後，他先後在牛津大學、新加坡國立大學、香港中文大學從事博士後、高級研究員等工作，後來回國自主創業並取得成功。

秦才東研製的「組合物」。（紅星新聞）

1990年，秦才東的父親因癌症復發去世。秦才東回憶那個時刻：「感覺渾身無力，我一個牛津博士什麼也做不了。」從此，他開始特別關注抗癌藥物的研發。

2017年，通過文獻啟發和不斷研究，秦才東研製出「組合物」。他表示，他將「組合物」給身患癌症的親屬服用一段時間後，發現藥物有治療效果。隨後，他開始向全國各地的部分癌症患者提供「組合物」。

許多癌症患者使用後發現病情有所好轉，越來越多患者向秦才東求助，累計服用人數已近千人。為了項目長久進行，秦才東將藥物的免費提供模式變更為「互助模式」，與服用患者簽訂協議，患者繳納一定金額的互助金，秦才東終身提供「組合物」，5年後互助金將全額退款，期間想不繼續服用該藥物也能無條件退款。

秦才東在處理收到的眾多求助者的信息。（紅星新聞）

2021年下半年，一名患者家屬拿到包裝簡陋的「組合物」後，認為可能是假藥，隨後報案。2022年3月4日，秦才東因涉嫌生產、銷售假藥罪被安徽馬鞍山警方刑事拘留。法院判決書中提到，截至案發，秦才東共向800餘人非法吸收資金1055.73萬元（人民幣，下同），已經返還資金643.95萬元，案件審理過程中又退還80萬元。

案發後，不少昔日患者主動聯名寫信為秦才東求情。不少因秦才東被羈押而斷藥的患者試圖從相關部門拿到配方，自行配置「組合物」以減輕痛苦。秦才東的好友，中科院院士、前南開大學校長饒子和也為他寫下求情信，懇請從輕處理。

被釋放後的秦才東。（紅星新聞）

該案件的爭議焦點之一是「組合物」的療效。馬鞍山市市場監督管理局出具覆函稱，經專家組論證，涉案產品足以嚴重危害人體健康。

內媒《紅星新聞》的報道則稱，其記者翻閱了上百份患者手寫給法院的情況說明，他們表示自己是「組合物」的受益者，不過也有患者家屬表示藥物無效。

參與此案的律師劉宇堃表示，秦才東案是系列藥神案中十分特殊的一個案例，因為大部分「藥神」案的當事人只負責從海外代購非正規藥品，但秦才東是牛津大學博士，藥物又為自主研發，所以案情比普通情況要更加複雜。

示意圖。（視覺中國）

美國賓夕法尼亞大學醫學院前研究副教授張洪濤接受《中國新聞周刊》採訪時表示，現代藥物在使用前必須經過臨床實驗的驗證和藥監局批准，「秦才東的做法是違背法律的。不能說它是一個藥物，就隨便給人用」。

醫改專家魏子檸也有相同的看法，他認為秦才東既不是醫生，專業不對口，也非生產企業，沒有生產資質。但他同時認為，若有足夠樣本和臨床實驗證明秦才東的藥確有「療效」，政府有關部門應主動給予支持、指導和幫助。

秦才東本人則表示自己的做法是「基於人類最基本的同情心，沒有誘導，更不會謀人錢財。」他表示自己此前也為藥物的合法性做出許多努力，例如嘗試和專家、大學展開合作，但都以失敗告終。他也曾多次嘗試申請專利，但是在等待審批的過程中案發。從看守所走出的秦才東說：「現在我覺得朝前看，我希望能把癌症問題解決，就好了。」