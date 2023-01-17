河南一精神科醫生被連刺5刀　家屬：傷人者似患「被害妄想症」

昨日（16日）晚間，有內地網民在社交平台爆料稱，河南省新鄉市一精神科醫生在坐診時遭病患連刺5刀，一度生命垂危，經搶救後傷情已趨於平穩。

據《天目新聞》報道，事發醫院證實卻有此事，被刺醫生女兒亦回應稱，法醫已做傷情鑑定，「看到底是輕傷還是重傷」。



「父親今年59歲，是新鄉市代管的縣級市長垣市精神病醫院精神科醫生。」16日晚間，被刺醫生女兒張麗（化名）講述事發經過時表示，事件發生在1月11日上午，其父親正在門診部為一名病人看病，傷人者突然闖進診療室，從衣服中拿出一把長約7cm的水果刀刺向其父。

張麗描述，傷人者身高1米8，200多斤身材魁梧，而其父本就較為瘦小，難以反抗。經過搶救其父傷情已趨於平穩，「已經做了開胸手術，在慢慢恢復」。

張麗透露，傷人者為長垣市精神病醫院的住院患者，有多年精神病史，似患有「被害妄想症」，是其父的患者之一。距案發時傷人者已出院近1個月有餘，聽說是回來拿藥。16日下午，法醫已對其父親做了傷情鑑定，需等待鑑傷結果，「重傷的話才會以刑事立案。」

長垣市精神病醫院工作人員證實，「確有此事」，但具體情況不方便透露。

據《中華人民共和國刑法》第十八條，精神病人在不能辨認或者不能控制自己行為的時候造成危害結果，經法定程序鑑定確認的，不負刑事責任。但江甦法德東恆律師事務所合夥人藍天彬律師認為，在本案中，需要對傷人者進行精神鑑定，診斷該行為人是否完全喪失辨認或者控制自己行為能力。若行為人尚未完全喪失控制行為能力，應當負刑事責任，但可從輕或減輕處罰。