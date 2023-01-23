有片｜深圳保安驅趕小販竟點火燒氣球　網民怒斥：自食其力有何罪

網傳深圳有小販年廿八（1月19日）沿街賣氫氣球時被驅趕，期間有保安用火機點燃氣球，瞬間竄出巨大火團。



網傳消息稱，有小販在商場附近沿街賣氫氣球，其中一名保安為了驅趕他，於是用打火機當街點燃氣球。

網傳影片顯示，氫氣球瞬間爆炸並竄出火團，多名途人及尾隨保安受驚跑走。事發地點疑是深圳福田One Avenue卓悅中心停車場出入口位置。

拍片者稱，事發後，小販和保安一直在街上拉扯，最終報警處理。

事件引起網民熱議，不少人認為保安即使要驅趕小販，亦毋須用火機點燃氣球，並直指其行為已構成縱火罪，呼籲有關部門要嚴肅處理事件。

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稍微有點常識的人都知道這個是氫氣球。



氫氣，這保安不知道多麼危險，要是到了爆炸極限，多少死一個



你以為自己只是為難了一個小販，卻不知道自己成了重犯



這算不算以危險方法危害社會公共安全罪？



這該是蓄意謀殺罪。氫氣爆炸本就有死人的危險



估計這個保安又會變成臨時工作人員了



（是不是）又要說保安是臨時工，賣氣球無證經營，處罰賣氣球的



我就想問問，老人自食其力賣氣球整點生活費，究竟犯了什麼罪？



他不乞討、不賣慘，自食其力討生活！他有什麼罪！



太過分了吧，得饒人處且饒人何況還是弱者呢。

