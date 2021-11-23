「東方神童」魏永康疑心肌梗塞猝死　遺孀盼兒女不再受外界關注

被譽為「東方神童」的魏永康，本月9日因病離世，終年38歲。

家屬透露，法醫屍檢後初步推斷魏永康為心肌梗塞致猝死，他半年前曾向公司提出離職申請，但未獲同意，由於事發時並非因公出差，尚未知能否獲得賠償。

其妻付碧謝絕所有媒體採訪，唯一的心願是希望自己一對兒女能夠安安靜靜慢慢長大，不再像魏永康一樣被人關注。



湖南華容一中。魏永康13歲就完成中學學習，成為湖南年齡最小的大學生。（紅星新聞）

屍檢：心肌梗塞猝死

11月8日，魏永康出現在吉林通化市東昌區新城路附近一間旅館，住宿一晚只要28.5元。據閉路電視紀錄，9日上午8時許，由於房間緊鄰廚房，魏永康疑受噪聲影響，曾開門查看正在廚房做早餐的旅館老闆，但他未有與對方說話，用力關上房門後再沒出現。下午3時，旅館老闆見魏永康一直敲門不開，於是自行打開房門，發現他在床上身亡，身體冰冷，遂報警。

11月10日，從湖南趕往通化的家人在殯儀館見到魏永康遺體。警方提供的照片顯示，魏永康死時身體仰躺，兩眼睜開，雙拳緊握，抓向胸口，嘴裏流出液體。經法醫屍檢後，初步認定為心肌梗塞造成猝死。

魏永康生前在深圳一間軟件公司上班，對於為何會突然出現在6000多里之外的吉林通化，家屬曾提出要查看其生前通訊記錄和活動軌跡，但和警方多次協調後未果。有傳魏永康是因公出差，通宵加班致死，但有親友澄清，魏永康被發現死亡時身邊並沒有電腦，並非因公出差，也不存在通宵加班。

堂哥魏樹清稱，魏永康在日常的研發工作中遇到難題時，為了避免別人打擾，有時會隨性選擇一地外出，並「拉黑」所有人，但一般都會提前告訴妻子付碧。

妻子不願兒女再受到關注

1991年10月，年僅8歲的魏永康連跳幾級進入縣屬重點中學讀書，13歲時以高分考入湘潭大學物理系，成為當時湖南省年齡最小的大學生。2000年，17歲的魏永康大學畢業後考入中科院高能物理研究所碩博連讀研究生。直至2003年6月，中科院以生活自理能力差和不適應中科院的知識結構為由勸退魏永康。2008年，魏永康與付碧結婚，婚後回歸正常生活，並在深圳上班。

在付碧的老家湖南邵陽，魏永康的「神童」身份被刻意隱瞞。親友表示，即使12歲的兒子和8歲的女兒成績都很優異，但在學校沒有人知道他們是魏永康的孩子，「即使左鄰右舍也不知道，到我們這裏玩都交代不要說他曾經是神童」。

親友介紹，為了照顧兒女的學習生活，付碧一直沒有上班，包括老人在內，一家五口都靠魏永康的工資養活，「現在唯一的經濟來源沒有了，他們以後的生活怎麼辦？」魏永康去世後，付碧謝絕媒體採訪，她希望自己的孩子能夠安安靜靜的慢慢長大，不再像爸爸那樣被人關注，更向參加葬禮的親友表示，自己即使討飯也要一個人把孩子養大。

據介紹，魏永康生前家中沒有太多存款，位於隆回縣城邊上的住房，是其母取得舊屋的拆遷款後，兩家人湊錢購入。雖然曾經的中學和大學同學自發捐款，生前就職的公司也送上慰問金，但遠遠不夠處理魏永康的後事，付碧只能借錢處理。

生前曾「恨自己的媽媽」

作為湖南省年齡最小的大學生，魏永康天姿聰穎曾是當地人口耳相傳的「神童」，直至他被中科院勸退後，很多人將過錯歸結於母親曾學梅的教育失衡，但很少人能夠站在當時曾學梅的家庭背景來理解她對兒子成才的渴望。

在魏永康的契媽陳瓊英眼中，曾學梅內心很自卑，同時又很要強；她既要上班，又要照顧兒子上學，還要照顧臥床的丈夫，因為坐不起公交車，每天上班都要走路，「沒見到她走過，都是跑的」。即使在這種情況下，曾學梅數年如一日，「永遠提前半個小時到單位，櫃檯總是擦得最亮的」。1996年，魏永康考上大學的同時，曾學梅離職了。

陳瓊英表示，曾學梅人生第一次遭受沉重打擊是兒子被中科院退學，「她覺得沒臉見人，怕人提起永康的事」，但始終不願意承認自己的教育方法有問題，「後來才慢慢說自己錯了」。她透露，魏永康認為母親的教育方法失當，導致自己的人生出現問題，令他「恨自己的媽媽」，有好幾年都沒有開口叫曾學梅做媽媽，不與她交流，「永康很可惜，但最苦的是他的媽媽」。