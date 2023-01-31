浙江男子新冠「陽康」後確診胰腺炎　醫生：與康復期飲酒有關

《澎湃新聞》報道，近日，浙江的鄒先生（化名）感染新冠後轉陰三周，在喝了一兩多白酒後，被緊急送醫，確診胰腺炎。醫生提醒，新冠康復期最好不要飲酒。



來自浙江的鄒先生（化名）今年54歲，平時可以喝半斤白酒。2022年底，他確診感染新冠病毒，2023年初轉陰。直到過年前，都忍住沒有喝酒。

過年期間，不少人難免會在聚會中喝酒。感染新冠轉陰三周後，正月初六，鄒先生和老同學聚餐，沒忍住喝了一兩多52度的白酒，放在平時只夠他「潤潤嗓子」。

鄒先生在聚會中喝了酒，隨後送醫確診胰腺炎。（視覺中國）

聚會結束不久，鄒先生感到腹部劇痛。隨後，他被緊急送醫，檢出胰尾部腫脹伴滲出、炎症指標高，確診胰腺炎。

據鄒先生本人病史顯示，幾年前，他曾因大吃大喝確診過急性胰腺炎。醫生判斷，鄒先生本次病症與新冠康復期飲酒有關。

浙江省人民醫院急診醫學科副主任、主任醫師鄭悅亮表示，急性胰腺炎是多種病因導致胰酶在胰腺內被激活，引起胰腺組織自身消化、水腫、出血甚至壞死的炎症反應。

醫生提醒，新冠康復期最好不要飲酒。（視覺中國）

中老年胰腺炎患者中，不少有膽囊疾病。而暴飲暴食容易誘發膽囊小結石排入膽管，膽汁反流入胰管，導致胰腺炎發生。

鄭悅亮表示：「陽康階段，身體免疫系統還在修復，平時正常的吃喝量，此時可能對身體造成壓力。新冠恢復期盡量別喝酒，飲食、作息也要規律、克制。」