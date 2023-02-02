由重慶遠赴深圳騰訊總部只為解封帳號？少年直言「激動得想狂奔」

內媒《上游新聞》報道，近日，重慶一位16歲的高一學生小鄒（化名）為了解封自己的QQ空間，孤身一人在大年初二（1月23日）從重慶銅梁出發前往深圳騰訊總部用戶接待中心，最終在大年初三（1月24日）上午成功解封。



1月26日，小鄒將這段奇妙經歷發布到網上，影片播放量超過1100萬，獲得超過50萬點讚量，許多網友讚其「行動力超強」、「很幼稚，但是很厲害」。



2022年8月，小鄒的QQ空間被封，疑似發布了違規內容。一個月後，空間解封，但內容僅自己可見，他人無法訪問。

隨後，小鄒向騰訊客服申訴了一次，在清空QQ空間內容後，依然沒有得到解封。小鄒表示：「這個QQ號我從小學開始就在用，對我來說很重要」。

2022年11月，小鄒開始在家上網課，也更多嘗試用手機與騰訊客服溝通，還嘗試在12315、工信部等各種平台投訴，依然未獲解封。

於是，他向騰訊客服表示，要親自去深圳解決。沒想到客服給了他一個騰訊客服接待中心的地址。這讓小鄒決定「寒假得去一趟」。

大年初二（1月23日），小鄒從重慶西站出發，登上D1881次列車前往廣州，再經轉車，於晚上11點左右到達深圳。小鄒表示：「這次出門沒有告訴家人，只留了一封信。」

大年初三（1月24日）早晨，小鄒吃了一碗廣東米粉，到達騰訊總部大廈。表明來意後，保安小哥給了他一個騰訊用戶接待中心的地址。

隨後，小鄒拿到了騰訊用戶接待中心的排號單，當時只有他一個用戶。小鄒自述：「我先出示證件，存包，工作人員在電腦上輸入我的申訴情況，一套程序下來大約20分鐘。」

剛走出接待中心，小鄒發現空間解封了：「那一刻我激動得只想狂奔。」隨後，他興奮地在QQ空間發了一條留言：「好久不見」。

小鄒表示，事後騰訊也給他打來電話解釋，發布違規內容的情況確實存在，只是他年齡尚輕，態度較好，解封機會只有一次，希望他以後珍惜發QQ空間的機會。

談到獨自出遊及費用，小鄒表示，住宿加路費在1200到1300元左右（人民幣），主要是過年的利市錢，後來不夠，在微信上找姐姐借了一些。

小鄒和姐姐。（網絡）

小鄒稱，自己從2021年暑假開始便經常獨自外出旅遊，目前已經去過湖南、北京、廣州、南京、杭州、福州、北海、澳門等城市。父母剛開始也擔心安全問題，後來逐漸放心。

據悉，在此前騰訊申訴解封帳號的相關案例中，也有親自到騰訊客服接待中心解封成功的案例。但對於線下解封是否成功率較高的提問，騰訊客服並未正面回答，只表示可按照相關流程進行線上申訴，會有專人負責處理。

網民點睇：

由此可見，騰訊客服就是個擺設。

騰訊有客服嗎？難道不是機器人嗎？

執著的少年。

我之前也莫名被封，真的離譜。

很幼稚，但是很厲害。

