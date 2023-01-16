騰訊反舞弊調查：去年逾百人被辭退　10餘人涉犯罪移送公安機關

1月16日，騰訊集團反舞弊調查部通報，去年查處逾70宗涉及舞弊案件，逾100人因觸犯「騰訊高壓線」被辭退，10餘人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理。



通報稱，2022年全年查處的案件和人員數量較2021年有所增加，騰訊反舞弊調查部共發現並查處逾70宗觸犯「騰訊高壓線」案件，超過100人因觸犯「騰訊高壓線」被辭退，10餘人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理。

騰訊反舞弊調查部實名公布部分涉案相關員工，他們分別犯非國家工作人員受賄罪、外部行賄公司犯對非國家工作人員行賄罪、職務侵占罪、偽造國家機關印章罪、偽造公司印章罪等。涉案人士被判罰最高刑期為有期徒刑3年，最高罰款10萬元（人民幣，下同）。

另外，騰訊又新增23間永不合作公司清單。

通報稱，對於觸犯「騰訊高壓線」的行為，騰訊一直採取「零容忍」的態度，員工個人行為一旦觸及此界限，一律解聘處理，永不錄用。對於涉案的外部公司，也會列入公司黑名單，永不合作。

一旦發現涉嫌違法犯罪，騰訊必將配合警方調查、打擊、追究相關人員法律責任，同時也會密切配合警方抓捕涉案的外部人員。