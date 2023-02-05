糖尿病患者元宵節如何吃湯圓？　醫生：吃甜湯圓不如吃鹹湯圓

2月5日是元宵節，在花好月圓的節日中，湯圓是必不可少的節日食物。糖尿病人如何在元宵節中挑選適合自己食用的湯圓？上海瑞金醫院的專業醫生給出了建議。



上海瑞金醫院內分泌代謝科和臨床營養科醫生認為，湯圓的含糖量和升糖指數較高，吃的太多會造成血糖快速猛升。對於市場上常規大小的湯圓，建議糖尿病人食用不超過4個。

醫生表示，對糖尿病人而言，吃湯圓時，可以放涼一會再吃。因為湯圓在冷卻過程中，澱粉類緩慢重新結晶而形成的難以被澱粉酶所分解的澱粉（抗性澱粉），可以有效延緩湯圓的消化吸收，進而延緩湯圓轉變為血糖的時間，達到升血糖慢的效果。

湯圓是元宵節必不可少的食物之一。（澎湃新聞）

醫生指出，湯圓有甜味和鹹味兩種，甜味常見的有黑芝麻、花生、豆沙、核桃等，但主要成分都為糯米，配合豆沙、巧克力、果醬、五仁等餡料，包含大量砂糖和油脂，屬於高熱量高糖分的食物，糖尿病人不宜食用過多。鹹湯圓中，有些用較肥的肉餡加豬油製作，購買時應注意其中的脂肪含量，脂肪含量過高同樣不適用於糖尿病人。

醫生建議，對糖尿病人來說，吃甜湯圓，不如吃鹹湯圓。雖然兩者的升糖指數可能差不多，含糖量卻差了很多。

元宵節是農曆新年的第一個月圓之夜。正月是舊曆的元月，古人稱夜為「宵」，故稱元宵節，又稱上元、元夕。元宵又名「湯圓」、「浮圓子」、「溫圓子」、「粉糰子」，取其圓形，寓意全家團圓，家庭美滿。明代劉若愚在《酌中志》中記載了元宵的做法：用糯米細麵，內用核桃仁、白糖為果餡，瀝水滾成，如核桃大，即江南所稱湯圓。