2023兔年︱初五返工　穗深赴港高鐵票售罄　元宵節餘票充足

昨日（1月25日），大年初四，是本港春節假期最後一天，不少北上過節的港人也陸續回港。內地鐵路售票網站顯示，25日穗深至香港高鐵票已售完。今日（26日），本港將迎來春節假期後的第一個工作日，由穗深至香港西九龍的車票也已售罄。



廣深港高鐵香港段自本月15日起恢復服務後，需求量一直較高，恰逢農曆新年，不少人更是時隔三年後首次通關回內地探親，高鐵需求量更是爆滿。此前，運輸及物流局公布上調雙向車票至每日2萬張，以滿足乘客需求。

今年農曆春節假期因初一適逢周末，所以補假一天，1月25日大年初四，是許多香港市民春節假期的最後一天，由穗深至香港西九龍的車票已售罄。



1月26日大年初五，為香港春節假期後的第一個工作日。截至目前，由穗深至香港西九龍的車票在內地官方鐵路購票網站平台也均顯示售罄，乘客只可嘗試搶票或等待候補。

在內媒網絡平台，不少民眾分享通關後乘坐高鐵北上或南下過年的心情。有市民表示，疫情前曾乘坐過港深高鐵北上探親旅行，如今再次乘坐高鐵，心情十分激動。有市民表示，以前前往內地大多乘坐跨境巴士，如今可以乘坐快捷舒適的高鐵，感到很貼心。

微博上，也有不少網民曬圖分享自己的高鐵體驗：

據香港入境處統計，春節後從內地經海陸口岸到港的港人數量持續上升。1月21日（除夕）為1.5萬人，1月24日（大年初三）已超過5.8萬人。1月24日，有超過7.4萬市民經不同渠道回港。當日內地居民入港人數升至16420人次，是年廿八（1月19日）以來最多。

高鐵西九龍總站。（網絡圖片）

此外，正月十五元宵節（2月5日)，也是傳統節日中定義的新年最後一天。海上生明月，天涯共此時。相信到時，也會有不少市民也將選擇北上或南下和家人一起過年。目前，元宵節當日由香港西九龍至穗深、由穗深至港的車票餘量充足，有需要的市民可提前購票。