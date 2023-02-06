內地出境團隊遊2月6日試點恢復　旅行社搶發「首團」最快凌晨出發

2月6日，暫停3年的旅行社出境游業務（跟團遊和「機票+酒店」自由行）試點恢復，多個出境旅遊團搶發「首團」，熱門旅遊地包括普布吉島、曼谷、老撾等。



2月6日上午10時40分，上海首個出發的出境旅遊團將乘坐春秋航空9C8521航班前往泰國布吉島。

春秋旅遊透露，布吉島6日5晚的跟團遊產品，在春節期間即被定為上海出發的目標首發團。在文旅部公布2月6日試點恢復出境旅遊團當天迅速推出，確定售價不超過4000元，20餘個席位當晚就售罄。

春秋旅遊副總經理周衛紅介紹，本次行程較3年前大為不同，精選了在小紅書等平台的網紅景點——青蛙夜市。遊客還會乘坐網紅帆船前往布吉島最南端——神仙半島出海看日落。此外，遊客將會跟隨本地導遊，在小街的街巷裏穿梭。

坐火車去老撾

2月6日上午8時許，10名上海遊客在春秋旅遊昆明分社領隊的陪同下，從昆明乘坐火車，沿着中老鐵路前往老撾首都萬象。

春秋旅遊老撾產品經理王政介紹，目前上海到老撾的直飛航班尚未復航，公司一方面是想通過這種創新的遊覽方式，盡可能地吸引遊客開啟出境旅遊，另一方面也希望推廣火車旅行的出遊方式。

參團遊客將從昆明站上車，除了目的地國家老撾，還將飽覽雲南南部的秀麗風光，如音樂家聶耳故鄉——玉溪、褚橙產地——新平、茶馬古道必經之地——普洱、孔雀之鄉——西雙版納，進入老撾後，會先經過「世界遺產之城」瑯勃拉邦，然後再抵達老撾首都萬象。

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去曼谷吃早餐？

2月6日凌晨，春秋航空廣州到泰國曼谷航線將迎來試點恢復出境游後的首個旅遊團隊。

搭乘本次春秋航空航班的團隊遊客近40人，由廣東春秋國際旅行社和當地其他旅行社聯合組織，預計將於上午8時05分抵達曼谷廊曼機場，展開為期6天的曼谷芭提雅沙美島浪漫之旅。

由於航班在凌晨起飛，廣東春秋旅行社安排客人提前一天入住白雲機場附近酒店，抵達曼谷後也會安排提前入住酒店。該團可能是試點恢復出境團隊旅遊的20個目的地國家中，最早接待的中國旅遊團。

根據文旅部此前通知，2月6日，旅行社出境團隊遊業務試點恢復，旅行社及在線旅遊企業可開展出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。目的地名單包括泰國、印尼、柬埔寨、馬爾代夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、老撾、阿聯酋、埃及、肯尼亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、新西蘭、斐濟、古巴、阿根廷。

《澎湃新聞》報道，恢復出境旅遊團後，旅遊產品的開發，受制於各國航線的開放程度以及機票價格等。部分長線遊國家，航班可能一周僅一班。最後是否成行，需以旅行社通知為準。