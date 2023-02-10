雲南女腹痛就醫　病因未明出院後死亡　法院判醫院承擔50%責任

雲南昆明女子許某，早前進食海鮮後因腹痛到昆明市某醫院就醫，但未有查出病因。她在醫院輸液（吊鹽水）後腹痛減輕，遂出院回家，但當晚在家中昏迷，送院搶救後不治。

近日，司法中心鑑定許某系腹內疝致絞窄性腸梗阻，終致休克死亡。法院認為，醫院對許某的檢查不夠完整，在使用鎮痛藥物減輕許某疼痛後，未有安排她留院觀察，判決醫院承擔50%責任。



據報道，許某早前進食海鮮後腹痛難忍，在家人陪同下到昆明市某醫院就診。20天前，她曾在該院做人工流產，術後未抗炎治療，院方遂將她安排到婦科檢查，但未查出病因。

許某之後轉入外科，醫生初步考慮她是急性闌尾炎、腹膜炎，遂安排她輸液治療。當天中午，許某覺得腹痛減輕，於是出院回家。

當晚8時15分，許某因「呼之不應15分鐘」，由家屬送入醫院急診科，最終因搶救無效，於當晚9時半宣布臨床死亡。經雲南鼎豐司法鑑定中心鑑定，許某為腹內疝（小腸系膜裂孔疝）致絞窄性腸梗阻，終致休克死亡。

許某進食海鮮後因腹痛到昆明市某醫院就醫。（視覺中國）

許某家屬認為，醫院為許某提供診療服務的過程中，違反診療常規、疏忽大意，未盡到注意及相應的診療義務，延誤最佳治療時機，未及時對患者採取積極有效的治療措施，並由此造成患者死亡的損害後果。

許某家屬將醫院起訴至官渡區人民法院，請求法院判令醫院賠償醫療費、護理費、誤工費、喪葬費、死亡賠償金、精神損害撫慰金等，共計64.4萬元（人民幣，下同）。

院方辯稱，許某家屬的訴訟請求沒有任何法律事實和依據，院方不應承擔賠償責任。屍檢報告顯示，患者是因人工流產後誘發腹內疝至絞窄性腸梗阻致死，與過錯鑑定報告中所述的沒有履行告知義務、病曆書寫不規範等過錯沒有直接因果關係，不應承擔賠償責任。

經昆明法醫院司法鑑定中心鑑定，醫院為許某實施的診療行為存在過錯，未進一步明確許某急腹症的病因。醫院對許某的病情觀察評估不到位，一定程度上延誤了病情診斷，與她的死亡之間存在因果關係，其原因力大小建議為次要原因。

法院認為，醫院對許某的檢查不夠完整，在使用鎮痛藥物減輕許某疼痛後，未有安排她留院觀察，判決醫院承擔50%責任。（昆明市官渡區人民法院官網）

法院認為，醫院對許某的檢查不夠完整；在使用鎮痛藥物減輕許某疼痛後未對其留院觀察；未見會診記錄；許某在肛腸科就診的病歷缺失。許某在輸液完後離開醫院回家時，醫院仍未確診其病情。

在這種情況下，醫院僅用鎮痛藥物緩解許某的疼痛症狀，是不足以證實病情本身得到控制。醫院未有重視許某的病情，並未採取相應留院觀察的措施，此情形對許某無法得到充分病情觀察起到相當的影響。

許某作為患者，從上午發病入院，未確診離院，再到當天傍晚因疾病而死，醫院無證據證實其已盡到足夠的審慎檢查、觀察義務，故法院根據鑑定結果，確定由醫院承擔50%的賠償責任。

經法院核查，徐某的醫療費、喪葬費、死亡賠償金等合計為832516.08元。被告應賠償原告的損失為416258.04元。

醫院不服一審判決，向昆明市中級人民法院提起上訴。二審期間，雙方當事人未提交新證據，且對一審判決認定的事實均無異議。二審法院駁回上訴，維持原判。