3歲女童發燒腳痛被確診癌症晚期　母：即使砸鍋賣鐵也要救她

湖南省郴州市3歲女童萱萱（化名），去年5月因發燒、腳痛入院檢查，卻確診患上神經母細胞瘤（M期高危組）。

醫生建議萱萱先進行化療、放射性治療，再接受造血幹細胞移植手術。目前，萱萱正接受化療，後續治療費用還需20萬元（人民幣，下同）。



2022年5月，萱萱因發燒到郴州市人民醫院求診，經全面檢查後，醫生懷疑她感染EB病毒建議住院。一周後，萱萱持續發燒不退、淋巴結、肝、脾相繼開始腫大，血小板下降到臨界值，抗病毒治療亦未能控制病情，反而令病情加劇。

半個月後，萱萱被確診神經母細胞瘤（M期高危組）。第一次化療時，萱萱反應嚴重，噁心煩躁。萱萱母親目睹女兒生不如死，心痛萬分，「可我能做的就是每天淚流滿面地抱着孩子，其他的什麼都做不了」。

第三個療程過後，萱萱接受惡性腫瘤切割手術，恢復情況良好。正當萱萱的病情有所好轉時，送檢的基因檢測報告卻顯示為原發型，即復發概率極大。醫生建議盡早接受造血幹細胞移植。

據介紹，萱萱發病至今在新型農村合作醫療（屬中國醫保一環）報銷後已經花費16萬，移植還需約20萬。萱萱母親稱，現時只靠丈夫開貨車的5000元工資維持治療，「每當看到萱萱對我笑，我就會告訴自己：即使是砸鍋賣鐵也要不顧一切救她」。

據了解，微公益平台已籌得20萬，現已停止籌款，款項將用於求助人的治療和康復及生活費用，項目執行團隊將收取10%籌款額用作項目執行使用。平台透露，待血小板和白細胞指數回升後，萱萱將接受第8次化療，評估身體質素後，便可接受造血幹細胞移植手術。