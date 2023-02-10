大學生捐精最多賺7千！身高須168cm惹議　工作人員：不到20%通過

陝西人類精子庫日前發布關於捐精者的合格條件，要求捐精者須身高需滿168公分且具大專學歷，引發內地網民熱議。此外，雲南省精子庫特別呼籲大學生踴躍捐精，最高將發放4500元（人民幣，下同）的補助金額，同樣引起廣泛關注。



《極目新聞》報道，因疫情原因封校管理，前兩年志願者較少，但患者每年都有，因此開學季他們發出了捐精倡議。據公開資料顯示，目前國內的捐精主力軍就是在校大學生，但由於精子需要超低溫保存，對精子條件要求較高，志願者捐贈精子的通過率不超過20%。



據陝西人類精子庫公告內容，捐精者須符合四項條件，一、中國公民，持有二代身分證，二、年齡介於20至40歲之間，三、大專以上學歷，四、身高168公分以上，完成全部捐獻流程者可以獲得5000元人民幣補貼。

2月8日由雲南省人類精子庫也發出倡議稱「希望廣大在校學生能獻出一份愛心」。倡議提到，捐精流程為先進行30分鐘的全套男科體檢，單次合格者發放人民幣100元路費，不合格者發放50元路費。體檢合格後捐獻，總計需要8到12次，完成全部捐獻總計發放人民幣4,500元。

雲南精子庫負責人介紹，在2019開業時接待的267位志願者中，合格率僅為19%。除志願者招募難外，篩選條件嚴苛是精子標本數量少的主要原因，「一名合格的志願者，需要每毫升6000萬以上的精子濃度，是普通男性生育標準的3倍。」。他指出，目前很多男性生活壓力較大，不達標的志願者較多。該負責人說。

陝西精子庫要求捐贈者身高要超過168公分。(微博)

《極目新聞》採訪陝西省人類精子庫，有工作人員表示，由於近期網路的宣傳，諮詢人數確實比較多，他表示，捐精會先來檢查精液質量，精液質量合格再檢查血液質量，如果都沒問題就可以正式捐獻。

該工作人員表示，6個月捐6到8次，每次合格補貼300元，完成捐獻後半年再複查，沒有潛伏期較長傳染病再發2500元，總共加起來約5000元補貼。工作人員還表示，由於精子需要超低溫保存，對精子條件要求較高，志願者通過率不超過20%。

工作人員說明，符合條件的志願者因需要捐6到8次，對身體並無不利影響，一名志願者的標本只能提供給5名患者使用。前兩年因為疫情原因，大學生封校管理，整體志願者數量較少，但每年都會有不少有需求的患者，他們會針對大學生提起捐精倡議，「畢竟年輕人的身體好。」

不過陝西和雲南的捐精通告，在網上引起兩網民批評，主要是認為身高和學歷限制不合理，明顯有歧視。網民批評，「長的高就一定精子好嗎」、「學歷不高可能只是家裡窮」。但亦有網民表示，「既然都去精子庫選精子了，誰還選165的？」、「身高175最低了，優生優育這四個字也不能白說呀，本來都是富人買單。」

多地精子庫都有規定 北京要求五官端正

《Vista看天下》雜誌整理，北京、上海、陝西、山東等地的人類精子庫均於近日發出類似倡議。各地捐精的報名條件和補貼各不相同，補貼最高的地區為上海復旦人類精子庫，最高補貼總計為7000元。報名條件則大致可以分為身高、年齡、學歷、健康情況及國籍、常住地區等。

《Vista看天下》雜誌整理各地方的捐精規定。(微博)

報道統計，對身高要求最高的是北京人類精子庫，要求是身高170cm以上，其他地區多數要求165cm或168cm以上；關於年齡，大多數地區要求較為一致，均為20到40歲，僅山東放寬至45週歲。

學歷，大多數地區要求較為一致，要求大專及以上學歷或在讀，上海要求則是高中中專以上學歷。

此外，北京有最高的健康和身體特徵要求，不僅寫道「五官端正，無殘疾或其他生理缺陷；無傳染病、遺傳病史和性傳播疾病史、色盲、色弱、高血壓和心臟病等」等，更針對體重指數（BMI）、脫髮、近視由嚴格規範。