80名學生同住「倉庫式」宿舍惹議　河南濮陽啟動問責機制

內地的新冠肺炎疫情持續，河南一間學校被爆安排學生入住80人一間的「倉庫式」宿舍，引發部分家長的不滿及對消防和健康安全的憂慮。據了解，當地已對此啟動問責機制，對因學生住宿造成不良影響的相關責任人進行嚴肅問責。



河南濮陽經濟技術開發區濮上實驗學校安排學生入住80人一間的「倉庫式」宿舍。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，有學生家長周一（5日）反映指，位於河南濮陽經濟技術開發區的濮上實驗學校，在開學首日安排學生入住80人一間的「倉庫式」宿舍。網傳影片顯示，宿舍內擺滿上下鋪雙層床，中間僅留有一條狹窄的過道供學生出入。

有家長表示，宿舍位於一個倉庫中，「房頂是用鐵皮瓦弄得，80人一個宿舍」，又因宿舍剛剛建好，所以內部油漆未完全變乾、還有濃重的味道，且極為潮濕，居住條件堪憂。此外，宿舍中的廁所只有17個「蹲坑」。

公開資料顯示，涉事學校2020年9月在濮陽掛牌成立，已經成立2年，主要進行中小學九年一貫制義務教育。知情人士透露，學校近年名聲不錯、升學率較高，因此吸引不少人報考，導致今年秋季招生過飽和，於是便安排新招的初一學生入住有獨立衛浴的8人間，初三學生則被安排入住80人間。

對於上述情況，學校工作人員回應指，校方已開始在學校周邊租房，將陸續安置學生，而學生住的地方亦會有老師照顧，確保學生的安全和住宿秩序。不過，有家長就認為校方的解決辦法不切實際，因為學校周邊根本就沒有房源。另外，濮陽經濟技術開發區管委會有工作人員指，市領導非常重視此事，目前當地教育部門已介入處理。

目前，當地教育部門已介入處理。（極目新聞）

據央視周三（7日）報道，針對家長反映濮上實驗學校住宿問題，當地成立了由區黨政綜合辦公室、教育局、信訪局、宣統辦等部門組成的工作專班，周二（6日）下午，已將八、九年級（初二、初三）的學生妥善安置到了學校8人間宿舍。

同時，就七年級（初一）新生住宿安置工作進行專題研究，並將採取以下措施：現有校區盡快啟動建設宿舍樓，在環保、消防等檢測過關和家長滿意後，再安排學生回遷入住；學生住宿過渡安置，不同意過渡安置的學生可以自行到學校退費，自主；啟動問責機制，區教育局黨委迅速向區紀工委匯報，對因學生住宿造成不良影響的相關責任人進行嚴肅問責。

對於事件，《極目新聞》評論指，初中學生正是活潑好動的年紀，在宿舍中不免會有嬉笑打鬧，如此狹窄的空間，極易產生磕碰等隱患。因此，校方無論是出於何種原因，目前做法都欠妥當，都不能成為忽視學生安全問題的理由。「如果學生在校住宿正常休息都得不到保障，最終影響學生在校學習的效果，這就與學校教書育人的本質背道而馳了。」