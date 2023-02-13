國家移民管理局評定首批功勳犬　曾助追捕疑犯、查獲毒品危爆物

日前，國家移民管理局評定15隻警犬為首批功勳犬，並向首批功勳犬帶犬移民管理警察記個人三等功。

首批功勳犬中，有警犬在搜捕追蹤犯罪嫌疑人過程中發揮重要作用，有警犬協助查獲大量毒品、危爆物等，也有警犬多次參與大型勤務表現突出。



據介紹，現年4歲的「鷹空」是一隻雌性馬里努阿犬，在雲南保山邊境管理支隊芒顏邊境檢查站服役的牠，負責檢查進出邊境管理區過往的車輛、行人、行李物品等任務。截至目前，「鷹空」已累計協助民警查獲4宗毒品案，繳獲73.86公斤毒品。

拉布拉多犬「黑壯」在吉林出入境邊防檢查總站延邊邊境管理支隊馬川子邊境檢查站服役，主要參與搜爆工作。目前，「黑壯」已累計出勤1000餘次，檢查車輛3000餘台次、箱包2000餘件，圓滿完成「東北虎豹節」警衛安保等重大任務6次，參與破獲超過10宗案件，救助6名群眾。

昆明犬「咖啡」服役於雲南出入境邊防檢查總站西雙版納邊境管理支隊勐龍邊境派出所，主要工作包括邊境轄區管控、治安巡邏、堵卡查緝等工作。2022年，在一次緝毒行動中，「咖啡」協助搜尋工作，在隱蔽的草叢內發現兩個背包，幫助查獲冰毒23公斤。截至目前，「咖啡」共參加搜查車輛670多輛次，檢查行李3600多件。

除此之外，首批功勳犬還包括馬里努阿犬、史賓格犬、德國牧羊犬等多隻警犬。