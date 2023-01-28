21歲女除夕離奇亡　5寵物狗難忍飢餓啃食遺體　男友回家目睹慘況

台中在除夕夜當天發生1起驚悚案件，有民眾打電話向警方報案指稱，自己的女友遭到家裡養的5條狗給咬死。對此，警方也在獲報後趕抵現場，並於到場後發現，2002年出生的黃姓女子已經死亡，同時也在調查後發現，死者生前有癲癇病史，且犬隻是在黃女死後才啃咬，詳細死因尚待法醫抽驗血液樣本釐清。



據了解，1名2002年出生的黃姓女子在除夕夜當天被張姓男友發現陳屍屋內，而張姓男友也在見狀之後，立即報案尋求警方的處理，並且向警方透露，黃女在除夕夜當天有返鄉吃團圓飯，後來因為身體不適所以提早離開返回租屋處休息，同時也表示，自己在除夕夜當天獨自外出工作，後來在返家後發現女友已經死亡，懷疑恐怕是遭到家裡所養的寵物給咬死。

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根據警方初步調查，黃女飼養的5隻狗狗，包括2隻法國鬥牛犬，1隻英國鬥牛犬，1隻金毛尋回犬（黃金獵犬）及1隻混種狗（米克斯）。

然而，張男向警方透露，黃女生前有癲癇病史，且在2星期內曾前往洗腎，洗腎後會併發癲癇症狀，且有服用癲癇及肝病相關藥物。對此，鑑識人員初步採證後發現，黃女是在死後才遭到犬隻啃咬，進而導致下巴眼皮等面部有遭啃食的跡象；另外初步勘查現場門鎖也無遭破壞跡象、未發現打鬥痕跡及掙扎痕跡。

此外，檢察官與法醫相驗遺體後，認為黃女是在往生後，遭犬隻啃食遺體所致面部及前喉部撕裂傷，非報案人所謂遭犬隻攻擊致死，家屬針對死者死因無意見，至於黃女確切的死因，還有待法醫抽驗血液樣本後進行釐清。

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