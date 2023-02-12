老虎在遊客頭頂漫步猶如「巡山」　動物園設玻璃通道是否安全？

雲南野生動物園一段老虎在遊客頭頂漫步的影片引起熱議，不少遊客直言「挺刺激」，也有人擔心安全問題。

園方表示，玻璃通道採用了鋼化夾膠玻璃，承重力接近4噸，即使玻璃破損，中間的膠片也能起固定作用，同時會定期檢查和檢修玻璃，確保通道安全。



雲南省昆明市雲南野生動物園，遊客在玻璃棧道內觀看老虎。 （視覺中國）

網傳圖片顯示，藉着玻璃通道邊的一截枯木，一隻雌虎一躍而上玻璃通道頂部，悠閒地漫步，猶如在自己的地盤「巡山」；遊客則站在玻璃通道內，近距離地感受老虎在頭頂上走來走去的感覺。

通道內，東北虎和遊客之間唯一的阻隔就是玻璃。對於安全問題，雲南野生動物園保育員 王富雲介紹，強壯的東北虎主要的攻擊方式是前掌的拍擊力量，成年東北虎前掌的拍擊力量可達一噸，但通道採用的鋼化夾膠玻璃，承受力接近4噸，非常安全。

王富雲指，鋼化夾膠玻璃和防彈玻璃的材質相同，中間有一層PVB的膠片，「就算它出現一點點損毀之後，玻璃也不會脫落，會有膠片固定着」。

他介紹，獅虎園的玻璃棧道是2015年建成。建玻璃通道前，遊客都是居高臨下地觀賞老虎，在情緒和精神方面，老虎會有一種壓迫感和心理不適。玻璃通道建成後，遊客和老虎可以互相平視，對動物而言，平視的觀賞方式比較友好，亦不會令牠的情緒緊張。