搜狐CEO張朝陽再談「4小時睡眠法」　專家直言不科學會增患病風險

近日，內地搜狐網行政總裁張朝陽在直播中再度談及自己的「四小時睡眠法」，更提到睡眠後叫醒自己的方法。

惟有醫生指出，張朝陽的「四小時睡眠法」並非科學的睡眠方法，且會對身體健康造成損傷。



2月9日，張朝陽在直播中談及自己的睡眠習慣。他介紹，若想要深度睡眠、快速入睡，就要將睡眠時間縮短，「你就得睡4個小時，不能睡7個小時。形成一個規律之後，就能逐漸逐漸快速入眠」。

他又稱，每次睡覺不要超過3個小時，「因為我睡得少，就不可能睡不著覺，我秒睡」。他認為，晚上11時、12時到凌晨3時是最佳睡眠時間，只要在午夜12時至凌晨3時期間深度睡眠，「後面就不用再睡了」。

對於睡眠後如何叫醒自己，張朝陽也自創一套方法。他介紹，要將鬧鐘或手機設定鈴聲，再放到距離自己8米外的位置，通過起床再步行關鬧鐘或手機鈴聲的過程，讓自己「絕對醒」，2小時後再睡一覺。

張朝陽將此過程比喻為跳水，每次跳水的高度就相當於有一定的疲勞度，「使得你從那個高度跳，跳水能跳得比較深」。

張朝陽曾多次公開談及自己的「四小時睡眠法」。2022年8月，張朝陽在直播中稱大家睡6個小時最好，「如果能睡4個小時那就是完美」；2020年，張朝陽在訪談節目中自稱每天只睡4小時，並認為睡眠不好是因為睡覺3小時後，後邊的3至4小時是在噩夢中度過。

專家：成年人睡眠時長需7至8小時

《中新網》報道，對於張朝陽的「四小時睡眠法」，北京大學第六醫院睡眠醫學科副主任范滕滕介紹，絕大多數成年人需要的平均睡眠時長約7到8小時，但確實有極少數人屬於短睡眠時長人群，即睡眠需求僅為4小時，「但這是個例，可能1000個人當中都不一定會有一位這樣的『特殊個體』」。

對於張朝陽叫醒自己的方式，范滕滕直言是一種自我睡眠剝奪。他表示，人體健康的生物鐘應該是規律的作息時間，但張朝陽的方法並非在自然節奏下的睡眠模式。

北京大學第六醫院。（北京大學第六醫院官網）

至於張朝陽提到的叫醒後2小時再睡的做法，范滕滕也表示從醫學角度不太贊成。他介紹，醫學上通常將睡眠分為非快速動眼睡眠期和快速動眼睡眠期，每晚兩個階段會交替循環。

非快速動眼睡眠期分成N1期、N2期和N3期，其中N3期即慢波睡眠期，通常被認為是深睡眠，「深睡眠的比例要適中，並不是愈多愈好」。同時，睡眠時做夢大多會發生在快速動眼睡眠期。若此時被叫醒，往往會認為自己在做夢。

范滕滕介紹，既往循證醫學證據表明，睡眠不足會導致心腦血管疾病發病率、老人痴呆症患病率顯着上升。北京大學第六醫院一項研究發現，睡眠時長少於6小時，會造成大腦認知功能受損。

他建議，民眾應該養成規律的作息習慣，定點上床，定點起床，睡前2小時應盡量避免劇烈運動，睡前半小時應遠離電子產品，即使節假日也不要有特別大的作息時間變動。