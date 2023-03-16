鄭州另類蝸居開箱！日租60元　設備應有即有　就是馬桶裝在睡床旁

0室0廳1衞生間！？ 某網民

這是甚麼東西？0室0廳1衞？？？（日本設計小站提供）

最近B站有個視頻火了！

一位博主的一條《鄭州「人才」公寓租金60一天》引來150萬多人的圍觀，日站君好奇的看了一眼，直接驚了！

這是甚麼東西？0室0廳1衞？？？

即跟這網紅看看這個蝸居的室內格局！（按圖了解）

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150萬人圍觀的「0室0廳0衞」

事情是這樣的，前段時間在B站上一位叫「黑貓長」的博主分享了一條視頻，名字叫鄭州「人才」公寓租金60一天。

沒錯，他就是去體驗一下這60塊錢一天的「人才」公寓，但好傢伙，視頻開篇的畫面直接就嚇退了一眾網民。

這格局，有點東西啊？？

首先，直擊眼球的兩大物件：床和馬桶，安安穩穩的同時並排擺放在房間的內部。（網民：這是在衞生間裏擺了張床？）博主還順勢給牻們來了個360度花式上廁所（可以，但沒有必要）。‍

‍再繼續仔細看看發現，這公寓雖然地兒小，但也是真．五臟俱全！小小的幾平米房，竟然還安排上了窗户？兩個字貼心！‍房間的設備也該有的都有，大件的空調、洗手盆、馬桶、床一樣都沒少。甚至還有一小排暖氣，可以看到房東對於這間房間的設計確實用心了，但不多；暖氣後面還有可以晾曬的衣架；門口的掛衣架，竟然安排上了6鈎以上的加長版！豪氣了！還有插座、水壺、一次性牙刷牙杯都放在了小小的窗台上。最絕的是，牆壁上還有掛畫（藝術氛圍拉滿）。

甚至讓人沒想到的是，如果覺得太悶，還有燈光和換氣功能！（等會，怎麼感覺好像就是一間衞生間？）。

那麼，在這個小小的公寓中，我們能做一些甚麼「優雅」的事！在博主的展示下，我們似乎可以在馬桶上喝紅酒？或者在馬桶上看書？

寫到這裏編輯是萬萬沒想到，小小的幾平米的公寓，竟然用了1000字來介紹。

來，我們再看看網民們的反應，在150萬觀看，4000多條評論中，我們不難找到「佼佼者」。

．「以前想不清楚的糞口傳播途徑，看到這個房間釋然了」

．「乾淨也不乾淨」



還得是專業的，給出的建議都相當的不一般！

．小時候的夢想，如今輕易實現了？

．「不如八塊一天的集裝箱」

．「我就想知道，博主犯了甚麼事進去的」



但是這條視頻引來圍觀的同時，也引來了不少爭議，起初視頻的名字確實是叫《鄭州「人才」公寓租金60一天》。但此「人才」非彼「人才」，博主在視頻中也有解釋，這只是他想博取流量借的梗罷了。後來為了避免產生歧義造成不必要的麻煩，把視頻名字改為了《0室0廳1衞》。

不過現在看來，無論叫甚麼都不得不讓人讚歎，能設計出這樣公寓的人，真的太是人才了！

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人才公寓到底該是甚麼樣子

· 真正的鄭州人才公寓 ·

雖然説是烏龍一場，但編輯有必要在此「曝光」一下真正的鄭州人才公寓。

據地方新聞報道，真正的鄭州人才公寓口碑還是相當不錯的。比如説接下來這批青年人才公寓，37平方米的大小，每月1100多塊錢。根據網民們的反饋來看，這間算是平均水平。首先，酒店式的公寓，刷卡進門。房間內乾淨衞生，設備齊全，達到了拎包入出的水準。別的不説，就看這麼多儲物櫃就很貼心了。編輯看了一圈發現，房間裏雖然沒有廚房，但衞生間空間足夠寬敞。

除此之外，房間外也有配備專門的公用清洗房，一整個夢迴大學宿舍。還有可以唱K的娛樂場所。努力青年，當然健身場所也不能落後。還有免費書房。看到這裏確實都還不錯，但其中一點很有爭議，就是整個大樓的5-21是公寓樓，而1-4樓則是辦公區。

很多網民認為，這不是更加理所當然的讓打工人加班了嗎？

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· 濟南方艙改為人才公寓 ·

小編發現，「人才公寓」怎麼建、建成甚麼樣子、定價又該如何......這些問題或多或少都存在着爭議。就像前段時間，濟南一方艙要變成人才公寓，就引起了不少網友的熱烈討論。

在評論區，我們能看到網民們的態度，有些認為物盡其用是件好事。但也有很多網民不太看好。在知乎上更是開了帖子，引起了幾百人熱烈討論。

對於居住環境問題，其實新聞中也説明了，方艙變公寓是為了解決技能人才一時的住宿緊張問題，主要是為了臨時周轉。那麼，最後到底要不要推進方艙改為人才公寓這件事，可能還需要更多的人來體驗和反饋吧。

人才公寓，大家怎麼看呢？

大家發現了嗎？無論是0室0廳1衞的「人才公寓」，或是簡單的方艙改建，還是配備齊全的酒店式人才公寓，都或多或少的存在着不同的問題。

比如説怎麼建、建成甚麼樣子、定價又該如何、人才怎樣篩選等等，所以我們更需要在不斷的反饋中修正前行。

那麼最後，大家對於我們開頭寫到的140萬人圍觀的0室0廳1衞，是怎麼看的呢？

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