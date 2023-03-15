杭州凶宅銀主盤170萬元底價成交　原戶主3年前殺妻跳樓亡遺3歲女

《紅星新聞》報道，近日，浙江杭州主城區一套「凶宅」以每平方米2萬元（人民幣，下同）的價格，在司法拍賣網站結束前2秒以總價170萬元成交。



報道稱，該套「凶宅」於3月13日上午10時起拍，吸引超過3.7萬人圍觀，但全程僅有1人參與競拍，最終拍賣結束前2秒以170萬元的底價成交。

法拍網頁顯示，該單位評估價242.77萬元，起拍價170萬元，保證金34萬元，平均起拍單價為每平米2萬元左右，較同小區其他單位平均售價低出近四成。

今年2月，該「凶宅」將被司法拍賣的消息流出。資料顯示，該單位面積83.09平方米，戶型為兩室兩廳一廚一衛二陽台，曾於2020年4月發生兇殺案，主臥內牆因有血漬，局部採用牆紙粘貼，現已被法院查封空置。

翻查過往新聞，2020年4月28日，杭州市廣大融城印象一單位發生兇殺案，一名30多歲男子從7樓的家中跳樓身亡，警方在其家中發現一具女屍，後證實為死者妻子。兩夫婦遺下年僅3歲的女兒。

該單位流入法院拍賣市場，是因為涉及「被繼承人債務清償糾紛」。據報道，兩夫婦去世後，仍欠銀行170餘萬元貸款未還清，因此借款銀行將房產繼承人告上法庭，該房源進入法拍程序。

《錢江晚報》報道，杭州亦曾有「凶宅」成功拍賣的案例。2020年7月，曾有一套建築面積93.4平方米的單位以154.14萬元起拍，吸引14人報名，最終222.14萬元成交。

對此，有網友表示：「雖然心裏知道都是迷信，但是住進去總還是會覺得不舒服，也會覺得害怕，所以即使便宜也不會購買，至少不會買來自己住。」

曾經購買過「凶宅」的網友曲先生則表示，自己在2000年花9萬元購買了一套「凶宅」，20多年過去，家裏人都很好，沒有發生不順利或所謂不好的事情。

陝西德尊律師事務所主任陳灝律師表示，多數普通消費者對「凶宅」都有忌諱，雖然法律沒有直接規定，但從社會生活的實際來看，中介等相關機構還是應該告知。「凶宅」不僅影響購買意願，也影響房屋價格，是買家做出購買決策的重要判斷因素。

河南澤槿律師事務所主任付建表示，「凶宅」與正常房屋在司法拍賣時的估價無明顯區別。若因出賣方故意隱瞞房屋真實情況影響買家判斷，後者可向法院請求撤銷買賣合約。同時，法院需對拍賣財產已知瑕疵予以特別提示，由競拍者自行作出購買決定。