網紅騎電單車上高速遭攔車摔倒惹議　網民質問：為何不減速

在抖音擁有超過320萬粉絲的網紅騎行博主蘇乞兒拍片稱，日前騎電單車經過收費站時被工作人員攔車後摔倒，並被告知電單車不能在高速公路上行駛。

蘇乞兒認為工作人員攔車行為欠妥，遂報警處理並在社交平台上公開事件，但不少網民認為他是故意為之，公開事件只是為了炒作。



影片顯示，蘇乞兒騎電單車駛至東莞市石大路收費站時，有工作人員將雪糕筒放在路中阻攔，蘇乞兒見狀將車向右駛，工作人員於是將雪糕筒放在電單車前方，結果蘇乞兒閃避不及連人帶車摔倒。

蘇乞兒起身後立即質問工作人員「這個什麼意思，你堵我幹嘛」，對方則回應「你沒看到攔這裏嗎？」蘇乞兒又稱自己是正常走ETC（電子道路收費）通道，並指對方故意將雪糕筒扔在電單車前方，工作人員則解釋「不好意思，廣東這邊是不允許（摩托車）上高速的」。

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2月14日，東莞交通投資集團回應稱，電單車的確不允許進入高速公路。當地交警回應稱，大嶺山公安分局已經介入調查，目前警方已經受理該案。

2月15日，蘇乞兒拍片回應事件。他表示，自己已到派出所錄口供，電單車部分零件受損，初步斷定損失幾萬元（人民幣，下同）。

事實上，《廣東省道路交通安全條例》未有列明電單車禁止在高速公路上行駛等字眼，但有民眾曾於2021年詢問電單車能否駛上高速公路時，獲廣東省交通運輸廳回覆：「我省（廣東省）高速公路均禁止摩托車行駛，相關執法管理屬公安交警職責」。

蘇乞兒被攔車一事引起熱議。有網民稱，從影片中可見，蘇乞兒剛看到工作人員時，電單車儀表板上的紅燈由3個變為2個，但工作人員走到道路中間時，儀表板的紅燈由2個瞬間變為6個，車速明顯提升。

不少網民認為蘇乞兒有錯，又質疑他過收費站時為何不減速，反而加速避開工作人員，「對面想攔住，但是是你衝上去的」、「人家出來老遠就欄了，衝卡摔了」、「本來就沒扔（雪糕筒），那是個視覺差」。

有網民稱，蘇乞兒剛看到工作人員時，電單車儀表板上的紅燈是2個，但工作人員走到道路中間時，儀表板的紅燈瞬間變為6個，車速明顯提升。（影片截圖）

網民睇法：

他不放開雪糕筒難不成讓你把他手撞斷啊



工作人員隔老遠就示意他減速停車，他還不減速，硬要過去



明明就是自己不停車



直接躺下，等120過來，聽說這樣可以暴富



車主就是想在法律邊緣遊走，沒走穩，摔了



過收費路口都得減速吧



如果是不能拿雪糕筒，是不是要工作人員拿身體把他堵住



沒扔，他是放下去的



摩托車可以上高速嗎？上次在廣東高速上有個騎摩託的被交警攔住了

