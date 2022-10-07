01台灣連線｜關愛座變情緒勒索？醫生曾提取消：年輕人有位不敢坐

日前一段2名媽媽帶同3名小孩在港鐵上要求男乘客讓座，爆發激烈爭吵的影片瘋傳。事後涉事媽媽在表示自己來自台灣，認為紛爭是香港與台灣的關愛座文化不同所致。



據了解，關愛座（台稱博愛坐）文化在台灣多次引發爭議。兩年前，1名老翁痛罵坐在博愛座的女性「不知羞恥」引發台灣輿論反彈，台北市聯合醫院醫師姜冠宇曾提出「全面取消博愛座」的提議，獲許多網民贊同。《香港01》採訪他對於台灣博愛座文化的觀察。他指出，台灣長者會罵年輕人坐博愛座，導致年輕人對博愛座文化很反感，「有位都不敢座。」



姜冠宇分享，台灣很少有像今次港鐵上媽媽要求乘客讓位給自己小孩的案例。更多的是老人要求年輕人讓座。他指出，台灣因為發生過很多次老人家情緒失控、無理要求年輕人讓位給他，所以引起很多年輕人的不滿，認為逼迫讓座位像是情緒勒索，因此台灣年輕人對博愛座越來越反感。

他指出，博愛座更在台灣形成一個矛盾的現象，演變成在台灣不論是公車或是捷運，不論車廂是很擠還是很空，大家怕社會上異樣的眼光，沒有法規規定要讓座，但年輕人都不敢坐博愛座，「就算整個車廂都空蕩蕩，沒人管，都不坐。」

讓座爭執片瘋傳│兩媽搭港鐵促男子讓座：小孩要坐！ 吵架搞到咁

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2020年，一段網絡影片瘋傳，片中的老翁不顧一位身體不舒服的女性在博愛座上休息，大罵她「不知羞恥」，姜冠宇當時發文提出「全台灣社會取消博愛座」的提議。他指出，社會資源有限，老人比例也越來越高「應該要變通了。」他認為取消博愛座反而可以有更多位子給真正需要的人，「每個位子都可以是博愛座，讓給真正需要的人」，他的觀點當時也獲得許多支持。

姜冠宇表示，現在台灣年輕人認為，讓座是要當事人「願意讓座」，而不是理所當然的，也不能接受強硬的要求讓座。在這方面台灣社會有世代差異，「我們比較老一代的認知就是說你們要尊重長輩，你們就要自動讓座，認為這是一種社會上的默契。」

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博愛座文化令台年輕人反感 醫師：忽視有隱性需求的人

姜冠宇進一步表示，台灣針對博愛座的議題有討論到關於「隱性需求」，亦指你不一定要看起來像老弱婦孺，但你只要身體真的有不舒服的人，其實也有需要用到博愛座。

據了解，近年台灣常發生痛經的女生遭老婦老翁辱罵不讓座的事件，引發社會探討「究竟誰更需要位子休息」的討論。

姜冠宇指出，台灣有推行孕婦友善貼紙、或是老弱殘疾也能用相關證明申請「博愛識別」 貼紙或「禮讓」徽章，應該加以全面推廣。

他指出，用貼紙標識說其實是哪些人有需求，這樣的話根本不需要博愛座，任何一個人有意願讓出座位的話，就可以讓出來。

否則，因為博愛座因沒有任何受專家或機構 「資格驗證 」的機制，中年以上的人就可以對年紀較輕的人現場施壓，加上台灣是高齡社會，年輕人相對弱勢，就會被欺負。

姜冠宇提到，「試著想想你今天有好不容易有個座位可以好好下來休息的，而且你確實身體也可能不大舒服，但是你就被一個只不過這就是年紀比較大的人，然後發脾氣罵你，確實會使博愛座令人反感。」