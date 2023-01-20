海南文昌某市場出售正直愛潔蟹　形似麵包蟹卻含劇毒？

繼日前有火鍋店及超市出售自帶劇毒的藍環章魚後，海南有海鮮攤位亦被發現售賣毒螃蟹「正直愛潔蟹」。



《上游新聞》報道，1月18日，符先生在社交平台上載影片，並介紹自己在海南文昌東郊集貿市場發現有攤位售賣疑似正直愛潔蟹。

符先生稱，當時他有提醒攤位老闆正直愛潔蟹是有毒，不能售賣，「但老闆很自信地說每天都在賣，從來沒聽過顧客買回去吃了中毒，老闆還強調這個螃蟹叫胭脂蟹」。符先生是文昌本地人，他指現實中沒聽說過有人進食正直愛潔蟹後中毒，「網上都在說有毒，這是怎麼回事？」

海南文昌東郊集貿市場有攤位出售正直愛潔蟹。（上游新聞）

1月19日，文昌市市場監督管理局東郊所所長表示，從未聽說過當地有吃螃蟹中毒的事，若正直愛潔蟹在禁止銷售的名錄上，當局會立即派到人到市場巡查。

專門研究蟹類的科普大V張旭介紹，目前他和團隊成員受海南東寨港國家級自然保護區的委託，正進行為期1年的蟹類多樣性調查，對海南地區的蟹類十分了解，並確認符先生在集貿市場見到的確是正直愛潔蟹。

張旭介紹，螃蟹並無生產製造毒素的能力，體內的毒素主要來自於食物累積，大多數有毒蟹類（以扇蟹科為主）多以藻類或貝類為食，當牠進吃含毒的藻類或貝類後，毒素就會在體內累積，大多以河豚毒素和蛤蚌毒素為主。

張旭拍攝的海南三亞的正直愛潔蟹。（上游新聞）

他表示，在福建、廣東及海南等地，正直愛潔蟹和另一種有毒的細紋愛潔蟹，常被當作麵包蟹售賣，雖然偶見中毒報導，但並無致死記錄。

2020年5月，海南省有市民誤將正直愛潔蟹當成麵包蟹進食，導致嚴重食物中毒；2021年4月，廣東湛江有市民誤食另一種有毒扇蟹科「銅鑄熟若蟹」導致嚴重中毒，被送入ICU搶救。

大量的案例顯示，中毒症狀一般在吃完螃蟹後3個小時內出現，伴有噁心，隨後出現嚴重的嘔吐和腹瀉，以及頭暈、易困、四肢無力，嘴唇麻木，肌肉麻痺。

張旭提醒，有研究顯示，某些季節例如赤潮期間，有毒性藻類或貝類的數量會增長，也會導致螃蟹體內的毒素含量提升。全球有記載的530宗吃螃蟹中毒事件中，有37宗死亡個案，致死量通常和食用量有關。

張旭介紹，通常有毒蟹類的殼又厚又硬，螯足粗大，指點通常呈黑色，但並非絕對依據，「為了自己的安全，還是建議大家不要好奇嘗試那些奇奇怪怪的螃蟹，而是選擇吃那些比較常見的螃蟹」。