內地畢業大軍「捲」到香港　申請港校碩士爭崩頭：像等被撈起的魚

近年，隨著高校畢業生人數規模屢創歷史新高，加上經濟大環境不佳，諸如「最難畢業季」、「內捲」等現象屢在內地被提起，令不少剛畢業的年輕人紛紛尋求常規之外的去路，其中選擇留學深造的例子不在少數，香港便是其中一個熱門之選，從而出現「港校熱」。

然而，隨著龐大的畢業大軍「捲」到香港，今年度到香港的賽道也變得格外擁擠，競爭激烈程度超出預期，有內地生更以「像等待被撈起的魚」來形容自身狀態。



據內媒《澎湃新聞》報道，2023屆全國普通高校畢業生規模預計達1158萬人，同比增加82萬人；其中，考研人數為474萬，約佔高校畢業生人數的四成。對許多內地生而言，由於有著與外國教育模式相近、大學世界排名高、學費性價比高、時間成本低、離內地距離近等諸多因素，加上有著往年的申請數據參照，申請港校遂成為「上岸」的一大好選擇，學歷背景較好的申請者甚至視之為「保底」選項。然而，今年的情況悄然轉變。

內地「港校熱」持續。圖為香港中文大學。（資料圖片）

就讀於北京某211院校工商管理專業的魯芸便是其中一員，在參考了往年申請數據並諮詢過前輩後，條件較好的她原本勝券在握，信心滿滿地把香港高校作為保底選項，申請了港大的全球管理專業，中大的公共政策專業、全球政治經濟學，以及科大的公共管理專業。但如今距離申請已經過去了兩個多月，她沒有得到任何回應，每次打開郵箱只有望不到頭的沉默。魯芸開始陷入焦慮，不但日花兩三個小時在社交平台上看相關信息，甚至半夜睡不著也會忍不住點開郵箱。可冰冷的現實仍擺在眼前。

西北某211高校商科學生方鹿的情況也類似，僅僅是一年前，其所在的學院也有師兄姐被中大錄取，專業也和她所申請的一樣，申請的時間也差不多。然而，即使自己的成績甚至要更加好，但申了十多個專業後，她非但未收到錄取通知，甚至連面試的郵件都沒收到，這對原本考完取消了四次的雅思考試後就以為終於可以不用再焦慮的她而言，猶如是一盤冷水照頭淋。

值得一提的是，僅僅半個月時間，方鹿所在的關於留學申請的微信群組，就從100多人變成了400多人，當中可見很多來自頂尖985高校的學生也在就港校競爭，讓方鹿更加感到無望。

香港大學經管學院碩士課程學費。（學院官網）

而雪上加霜的是，賽道愈發擁擠下，學費也水漲船高。報道指，港大經管學院開設的7個碩士專業，2023/24年的學費均有所上調，比2022年上漲了3萬至6萬港元不等，其中金融學和金融科技這兩大專業學費漲至46.2萬港元。不過，對於魯芸、方鹿她們而言，即使飽受心理「折磨」，也總比直接就業好，這是因此商科或者人文社科類的就業門檻不算高，大家學歷「捲」得厲害，公司會通過學歷篩人，而像考研般的千軍萬馬過獨木橋的殘酷淘汰賽也不如留學這條捷徑。

與魯芸、方鹿不同的是，在山東大學就讀金融學的陳零早就察覺申請香港研究生越來越難，據她發現，2020年時，很多「雙非」，即非來自985、211工程名校的學生也能得到港校青睞，「說難聽點，就是『雙非』還有活路」。可到了2021年情況就大變，她身邊被香港知名院校錄取的學生基本都是985高校的，極少「雙非」。

魯芸一度安慰自己還有被學校「撈上岸」的機會，「在魚缸養著的魚，等待被撈上來」。不過申港失敗的她，目前已把目光轉向英國，陳零亦放棄了赴港深造，選擇去新加坡南洋理工大學求學，仍在迷茫中掙扎的，只剩方鹿。在「捲」的時代下，方鹿直言，要是申請上了人文社科專業，未來畢業後打算投考公務員。