遭家人以26萬出賣　16歲女拒早婚被男方跨省抓人　借上廁所脫魔掌

內地一宗逃婚事件近日引起關注，事主為一名來自四川、年僅16歲的少女，據她稱，其家人收了26萬元人民幣的彩禮後強迫其嫁人，她因而出逃到廣東，卻被男方家人強行帶回。期間，她謊稱上廁所，最後在廣西百色市田東縣報了警。目前，婦聯經已介入；律師則表示，男方行為涉嫌暴力干涉婚姻自由罪，女孩可提起刑事自訴。



女事主來自四川涼山普格縣，根據《民法典》中，女性不得早於二十周歲結婚，可其家人卻讓她嫁人，她拒絕服從，於是前往廣東東莞的一家工廠打工。近日，男方家人專程從四川到東莞，想將她帶回，但她抗拒，遂在2月14日，於田東縣高速路服務區廁所內向工作人員求助及報警。

婦聯工作人員表示，田東縣民政局協調女孩在當地的未成年人保護中心暫住，而婦聯則聯繫了女方家屬，協調他們協商此事，「讓他們家人好好協商一下，把彩禮還回去」。另外，家屬已在2月17日到田東縣接女孩回家，田東縣及普格縣兩地婦聯已就事件聯繫溝通。

四川鼎尺律師事務所主任萬淼焱表示，結婚應當男女雙方完全自願，包辦、買賣婚姻和其他干涉婚姻自由的行為被《民法典》禁止。而據《刑法》規定，若男方明知雖送了26萬彩禮，但女孩不願意早婚出逃，仍夥同他人強行將女孩帶回，是強迫女孩同意結婚，行為涉嫌暴力干涉婚姻自由罪。女方可對男方提起刑事自訴。萬又指，事件折射出相關法律知識在一些農村地區並沒有得到很好地普及，或明知有法律規定卻還按習俗辦事，父母決定孩子的婚姻，甚至包辦早婚的陋習仍然存在。