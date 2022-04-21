南京食店推「一人前」外賣韓燒送爐具　會成疫情下飲食新潮流嗎?

在疫情防控下，不少人都會選擇點外賣，或打包帶回家用餐。為了拓展客流、提高銷量，在江蘇南京市，有餐飲企業就推出特色套餐，外賣烤肉送電烤鍋、烤盤等，或為單身人士推出「一人前」，更擴大外賣配送範圍，將原來5公里配送擴展至「15公里內配送」、 「全城配」。



《現代快報》報道，南京一些烤肉店、火鍋店推出外賣套餐。與往常外賣不同，套餐內除了應有的食材外，還有電烤鍋、圍裙、枱布、烤盤，以及專用濕紙巾等，有商家還推出優惠活動，以一款原價314元（人民幣，下同）的烤肉套餐為例，套餐價只需要128元。

有餐廳工作人員透露，本月初推出「烤肉外賣含電烤鍋、圍裙」等在內的配套服務，受到眾多消費者歡迎。雖然是一種營銷活動，但本質上還是希望更好地服務消費者，即使外賣、打包等也能讓消費者感受到貼心的服務。

為了照顧單身、獨居的消費者，有餐廳亦推出簡餐、單人套餐等外賣服務。與一般的外賣不用，單人餐會採用簡潔美觀的打包盒，將不同菜品分區打包，擺盤精美，讓顧客下單後就能在家享受到一份精緻外賣。

有日式料理店的工作人員介紹，所謂「精緻日料」是在食物口感、品質提高的基礎上，在食物外帶打包上下功夫，這種形式主要契合年輕人的消費需求。

除此之外，有火鍋企業亦開始轉型推出「單人燙撈」套餐，同樣的食材和口味，但分量更適合一人食用。有食客稱，以前和朋友兩個人在火鍋店平均消費幾百元，現時購買「單人燙撈」套餐只需幾十元就能在家吃火鍋。

在南京，不少老字號餐廳拓展銷售渠道，減少疫情對經營帶來的壓力。有餐廳負責人透露，自疫情爆發以來，該店就在嘗試做社區配送服務，還開發了小程序，方便顧客在線上落單購買，目前已經覆蓋南京200多家小區。他介紹，餐廳在線上主要出售包點、鹵牛肉等預製菜，市民下單購買回家，加熱後就能食用。此外，餐廳又趁清明節、端午節等傳統節日推出青團、粽等產品。