湖北驚現羊頭鹿角牛蹄驢尾四不像　專家確認是激罕「天馬神獸」

大自然總有許多尚未被人類了解的珍奇動物。



一名在自然保護區工作的人員某天在檢查相機拍攝的影片時，意外看到一頭有着鹿角羊頭的珍奇生物直盯鏡頭，可愛的模樣全被攝影機清晰錄下。

專家鑑定後發現牠竟然就是傳說中的天馬神獸。

點擊放大瀏覽攝影機拍到的天馬神獸影像：

+ 8

綜合陸媒報道，湖北省竹山堵河源國家級自然保護區屏峰管理站工作人員在整理2022年度紅外線攝影機數據時，發現一頭壯碩的「黑色天馬神獸」在相機鏡頭前來回穿梭，張着一雙烏黑大眼好奇的看着鏡頭，俏皮可愛的模樣就像是在說「這是什麼東西呢」，超級清晰的模樣全都被拍了下來。

工作人員看到這段影片又驚又喜，因為「天馬神獸」是相當罕見的野生動物，經過管理局生物學家仔細鑑定後，發現這隻天馬神獸就是相當稀有的物種「中華鬣羚」，只是因為牠外型跟山羊很像，因此不仔細看總是會經常搞混。

【延伸閱讀】英國BBC紀錄片企鵝互相噴sss「世紀大戰」影片 觀眾不安食難下嚥（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

中華鬣羚別名為天馬、山驢子，因為有着鹿角、牛蹄、羊頭及驢尾，因此也有一部分大陸網友管牠叫「四不像」，該物種只分布在中國大陸南部以及中南半島地區，主要棲息在針闊混合林或是灌木林中。

儘管長得跟山羊很像，但可以透過白色鬃毛及體型去分辨兩者的差異。中華鬣羚由於具有特有種的特殊性，目前被大陸政府列為國家二級保護野生動物。

延伸閱讀：

主人遭持槍行搶「二哈淡定繼續睡」 心涼影片曝光：本汪只負責拆家

真實海鮮自由！男在家夜釣「釣上1鰻1鯛」爽翻 釣竿掛欄杆每天都有漁獲

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】